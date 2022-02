Gutiérrez met brancard van het veld: opnieuw vrees voor zware blessure

Érick Gutiérrez is zondagmiddag tijdens PSV - sc Heerenveen per brancard van het veld gedragen. De middenvelder van PSV leek zich op slag van rust ogenschijnlijk zwaar te blesseren na een sliding. Gutiérrez was niet bij machte om het veld zelfstandig te verlaten en verliet het veld per brancard. Gevreesd wordt dat de Mexicaan opnieuw lang uit de roulatie ligt. Gutiérrez wordt sinds zijn komst naar PSV geteisterd door blessureleed.

Het ging mis voor Gutiérrez toen hij in de veertigste minuut een sliding inzette na een actie van Heerenveen-spits Amin Sarr. De aanvaller snelde langs de Mexicaan, die het met een tackle wilde corrigeren. De Mexicaan probeerde nog wel op te staan, maar ging meteen weer liggen. Even daarvoor haalde hij nog een kopbal van Siem de Jong van de doellijn bij een corner. Gevreesd wordt dat de middenvelder opnieuw lange tijd uit de roulatie ligt. Het is de zoveelste tegenslag voor Gutiérrez, die bij PSV de blessures aaneenrijgt.

In september 2020 moest hij geopereerd worden aan zijn enkel, waardoor hij maandenlang uit de roulatie was. De 25-jarige Mexicaan maakte zijn rentree als invaller in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-2) van 10 januari en viel daarna nog zes keer in, voordat hij op 21 februari een basisplek kreeg tegen Vitesse (3-1 zege). In april vorig jaar werd bekend dat zijn seizoen vroegtijdig eindigde na een blessure op de training. Dit seizoen leek hij zijn plek in het elftal van Roger Schmidt te hebben veroverd. Van zijn veertien optredens in de Eredivisie verscheen hij tien keer aan de aftrap.