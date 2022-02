Beelden van vechtpartij met Phil Foden en familie gaan viraal

Zondag, 20 februari 2022 om 09:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:50

Phil Foden en zijn familie zijn zondag onderwerp van gesprek in Engeland. Een video doet massaal de ronde waarin een vrouw, naar verluidt moeder Claire Foden, een rake klap krijgt na een woordenwisseling in de Manchester Arena. Het is niet duidelijk wanneer het incident exact heeft plaatsgevonden en of dit zodoende zaterdagavond, uren na de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Tottenham Hotspur (2-3 nederlaag), is geweest.

In de video is te zien hoe Foden en een blonde vrouw, vermoedelijk zijn vriendin Rebecca Cooke, door een gang lopen, op zoek naar hun plaatsen in het complex, waar vooral concerten en sportevenementen worden gehouden. Zaterdag stond het boksgevecht tussen Amir Khan en Kell Brook op het programma, maar het is niet duidelijk of de beelden van die avond zijn. De aanvaller van Manchester City en het nationale elftal van Engeland wordt vervolgens door drie mannen, ogenschijnlijk fans van Liverpool, uitgescholden voor cunt. Foden zegt iets terug en loopt door. De blonde dame blijft in de deuropening staan en begint een woordenwisseling met het drietal, waarna een andere dame erbijkomt.

Foden after fight party wasn't going to well, wonder what the full story was ?? pic.twitter.com/BW1o9bbk5w — Notorious Pep (@NotoriousGimp) February 20, 2022

De vermoedelijke moeder van Foden is duidelijk geagiteerd en duwt uiteindelijk een van de mannen op forse wijze. Deze persoon, die kan voorkomen dat hij valt, reageert met een vuistslag in haar gezicht, waarna het volledig uit de hand loopt. De vermoedelijke moeder van Foden gaat de confrontatie aan, en krijgt hulp van anderen. Ook Foden mengt zich in het tumult, al krijgt hij snel te horen (na 45 seconden in het filmpje) dat hij niets moet doen. “Get away, get away”, zo klinkt het.

Aan het einde van de video van ruim anderhalve minuut is verder te zien dat de vermoedelijke moeder van Foden uiteindelijk afhaakt en een ander persoon uit het gezelschap van Foden een brandblusser pakt. Deze smijt hij uiteindelijk richting het gezelschap. De beelden worden ook massaal door de media opgepikt.

Het is niet de eerste keer dat de moeder van Foden op een dergelijke manier in het nieuws komt. Vorig jaar zou ze verwondingen hebben opgelopen tijdens een uit de hand gelopen feestje. Een andere vrouw hield zelfs twee blauwe ogen aan het incident over en had bijtwonden op haar lichaam.