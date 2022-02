Vitesse incasseert treffer van Ferdy Druijf en gaat ten onder tegen tien man

Donderdag, 17 februari 2022 om 20:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

Vitesse heeft donderdagavond een nipte nederlaag geleden in de play-offs van de Conference League. Op bezoek bij Rapid Wien kwam de opleving van de ploeg van trainer Thomas Letsch te laat om een punt te halen: 2-1. Het openingsdoelpunt van de Oostenrijkers werd al in de eerste minuut verzorgd door uitgerekend Ferdy Druijf, die tot het einde van huidig seizoen gehuurd wordt van AZ. De return in GelreDome vindt plaats op 24 februari.

Bij de Arnhemmers ontbrak Riechedly Bazoer om ‘medische redenen’, terwijl Matus Bero afwezig was vanwege een schorsing. De twee bekendste namen aan de overzijde waren Druijf en Yusuf Demir. Laatstgenoemde keerde afgelopen transferperiode terug bij Rapid na zijn huurperiode bij Barcelona. De thuisploeg schoot uit de startblokken, want Druijf opende de score nog voor het verstrijken van de eerste 35 seconden.

Valse start voor Vitesse! ?? Nota bene AZ-huurling Ferdy Druijf scoort al na 34 (!) seconden voor SK Rapid Wien. ?? ESPN #UECL pic.twitter.com/MUoNPKEI6W — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2022

Robert Ljubicic brak door aan de linkerkant van het veld en bezorgde een puntgave voorzet bij de Nederlandse spits, die van dichtbij binnenknikte: 1-0. Het was de snelste Europese tegengoal voor een Nederlandse club sinds maart 2017, toen Ajax na 27 seconden een treffer incasseerde in het Europa League-duel met FC Kopenhagen. In de vierde speelminuut verdubbelde Rapid bijna de voorsprong. Marco Grüll kapte naar binnen vanaf links en draaide de bal richting de verre hoek, maar doelman Jeroen Houwen zag het schot rakelings naast gaan.

Rapid bleef op nadien op zoek gaan naar een nieuwe treffer en bracht Vitesse in de negende minuut opnieuw aan het wankelen. Een voorzet vanaf de linkerkant werd losgelaten door de ver uitgekomen Houwen, waardoor Demir kon overnemen. Hij legde klaar voor Druijf, die er vervolgens niet in slaagde om het leer van circa 25 meter in een leeg doel te leggen. De 2-0 viel enkele minuten later alsnog. Grüll ontving aan de linkerkant de bal en Dominik Oroz op kinderlijk eenvoudige wijze. De buitenspeler kreeg de vrije doorgang richting het zestienmetergebied, legde de bal klaar voor zijn rechter en schoot door de benen van Jacob Rasmussen vervolgens raak in de linkerbenedenhoek.

En dit lijkt dus geen buitenspel… pic.twitter.com/WmlWzJVbB2 — Mark van Rijswijk (@markvanrijswijk) February 17, 2022

Na het verdubbelen van de marge nam de thuisploeg de voet enigszins van het gaspedaal, terwijl Vitesse niet bij machte was om voor gevaar te zorgen in en rond de vijandige zestien. In het tweede bedrijf dachten de bezoekers op voorsprong te komen. Een schot van Maximilian Wittek werd niet goed genoeg verwerkt door doelman Paul Gartler, waarna Adrian Grbic scoorde uit de rebound. Arbiter Donatas Rumsas nam echter het discutabele besluit om de treffer op advies van de grensrechter af te keuren wegens buitenspel. Hoewel Grbic net géén buitenspel leek te staan, werd de beslissing, wegens de afwezigheid van een videoscheidsrechter, niet gerectificeerd.

Aan de overzijde kwam Rapid er plotseling gevaarlijk uit. De bal caramboleerde aan de rechterkant van het strafschopgebied voor de voeten van Druijf, die hard uithaalde maar zijn schot uiteen zag spatten op de lat. De kansen op een comeback van Vitesse namen toe in de 65ste speelminuut, toen Filip Stojkovic rond de middencirkel te hard het duel aanging en met een tweede gele kaart werd weggestuurd. De ploeg van Letsch voerde de druk op het vijandige doel direct op. Nadat Nikolai Baden Frederiksen via doelman Gartler de paal raakte, vond Loïs Openda de aansluitingstreffer ruim een kwartier voor tijd alsnog. De aanvaller dribbelde vanaf links naar de as van het veld en schoof de bal van circa twintig meter afstand in de linkerbenedenhoek: 2-1.

De spanning was in de laatste tien minuten om te snijden. Openda kreeg tot zeker tweemaal toe uitgelezen mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar het ontbrak de spits aan nauwkeurigheid in de afronding. Uiteindelijk had Vitesse nog zeven minuten blessuretijd om de gelijkmaker te vinden; Rapid bezweek echter niet onder de Arnhemse druk. In de slotfase pakte Opende overigens nog een oliedomme gele kaart, waardoor hij geschorst is voor de return van volgende week donderdag.