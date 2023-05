RKC maakt komst van transfervrije Houwen bekend: ‘Perfecte aanvulling’

RKC Waalwijk heeft na enkele uitgaande transfers ook zelf toegeslagen op de transfermarkt. De Brabanders nemen na dit seizoen Jeroen Houwen over van Vitesse, zo melden de Brabanders via de officiële kanalen. De Waalwijkers lijken daarmee voor te sorteren op een vertrek van Etienne Vaessen, die bezig is aan een uitstekend seizoen en op de radar is verschenen bij verschillende clubs in binnen- en buitenland.

Vaessen, die sinds 2015 voor RKC speelt, staat inmiddels al op 177 officiële wedstrijden in Waalwijkse dienst. Dit seizoen laat de doelman een uitstekende indruk achter onder trainer Joseph Oosting en dat is niet onopgemerkt gebleven. De Telegraaf meldde vorige week dat Vaessen interesse geniet van Feyenoord, PSV, Torino, Vitesse, Real Betis, Boavista en meerdere Belgische clubs. Bij Feyenoord en PSV moet de doelverdediger wel rekening houden met een rol als reservekeeper.

Om het aanstaande vertrek van Vaessen op te vangen neemt RKC Houwen over van Vitesse. Houwen speelt sinds 2012 in de jeugdopleiding van Vitesse en zat in 2014 voor het eerst op bank bij het eerste elftal. Drie jaar later mocht hij door een blessure bij Remko Pasveer zijn debuut maken. Halverwege dat seizoen maakte toenmalig trainer Henk Fraser van Houwen zijn nieuwe eerste doelman. In het seizoen 2018/19 en de tweede seizoenshelft van 2019/20 werd Houwen verhuurd aan respectievelijk Telstar en Go Ahead Eagles.

Met het aantrekken van Houwen wordt het keepersbestand van RKC weer op sterkte gebracht. Joel Pereira liet eerder al weten te vertrekken bij de Brabanders. De andere reservedoelmannen, Mark Spenkelink en Joey Kesting, blijven wel voor de club behouden. Houwen is een bekende van Fraser, die wordt genoemd als belangrijke kandidaat om Oosting op te volgen. Laatstgenoemde staat volgend seizoen aan het roer bij FC Twente.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de komst van Houwen. "Met Jeroen voegen we een ervaren doelman toe aan de selectie. Het was prioriteit om een doelman aan te trekken en we hebben in de persoon van Jeroen een perfecte aanvulling gevonden. Met zijn ervaring in de (sub)top van Nederland brengt hij niet alleen waardevolle ervaring met zich mee, maar ook een gezonde concurrentie onder de lat. Wij zijn blij dat Jeroen voor ons gekozen heeft en kijken uit naar een succesvolle samenwerking."

