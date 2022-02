Mazraoui voert gesprekken met drie serieus geïnteresseerde partijen

Donderdag, 17 februari 2022 om 16:49 • Jeroen van Poppel

Er zijn drie clubs in de race om Noussair Mazraoui transfervrij in te lijven, zo meldt Fabrizio Romano. De 24-jarige rechtsback van Ajax kan kiezen uit Barcelona, Borussia Dortmund en AC Milan. Romano benadrukt dat nog niets besloten is en dat Mazraoui ook geen haast heeft met het kiezen van zijn nieuwe club.

Naast Romano maakt ook Gianluca Di Marzio melding van de belangstelling van Milan, dat zich als derde partij in de race om de handtekening van de Ajacied heeft gemengd. Bij i Rossoneri staat de vleugelverdediger 'op de lijst van spelers die interessant zijn voor de club', maar de clubleiding heeft geen versnelde poging gedaan om hem in te lijven. Barcelona heeft in december tijdens een onderhoud met Mino Raiola al gesproken over Mazraoui, maar concreter dan dat is de belangstelling tot nu toe niet geworden, weet Di Marzio.

De interesse van Dortmund is geen verrassing meer, nadat Sport1 daar de afgelopen dagen al over berichtte. Er zouden meerdere 'concrete gesprekken' gevoerd zijn met de club uit de Bundesliga. Mazraoui maakte enkele weken geleden na de overwinning op PSV bekend na dit seizoen te zullen vertrekken bij Ajax. “Wat ik na dit seizoen ga doen? Dat is een goede vraag man”, reageerde hij voor de camera van ESPN. “Daar kan ik zelf ook geen antwoord op geven. Het duurt al een eeuwigheid, dat is waar. De status is nu dat ik transfervrij ben, dat is een feit. Over een half jaar loop ik uit mijn contract en ik heb nog niet bijgetekend. Bijtekenen? Het is moeilijk om te zeggen. Het is nooit helemaal uitgesloten, maar de kans is nihil, of misschien vijf procent."