ADO Den Haag vraagt KNVB om duel met FC Eindhoven uit te stellen

Donderdag, 17 februari 2022 om 11:21 • Chris Meijer • Laatste update: 11:29

ADO Den Haag heeft de KNVB verzocht om de wedstrijd tegen FC Eindhoven uit te stellen. De club uit de Hofstad maakt via de officiële kanalen bekend dat er sprake is van een uitbraak van coronabesmettingen binnen de selectie. Het trainingscomplex is uit voorzorg afgesloten.

ADO schrijft dat er alles aan wordt gedaan om besmettingen tegen te gaan en dat alle coronarichtlijnen zijn opgevolgd, maar dat er desondanks na een testronde binnen de selectie besmettingen zijn opgedoken. De club ziet zich door het aantal besmettingen genoodzaakt om de KNVB te verzoeken om de wedstrijd tegen FC Eindhoven uit te stellen. De voetbalbond moet beslissen of het duel dat vrijdagavond om 20.00 uur op het programma stond in het Jan Louwers Stadion verplaatst wordt.

Wedstrijden worden alleen uitgesteld als clubs vanwege corona minder dan dertien speelgerechtigde spelers of geen keeper meer hebben. Helmond Sport meldde zich vorige maand met een vergelijkbaar verzoek bij de KNVB, maar de voetbalbond oordeelde toen dat de club onvoldoende kon bewijzen dat er sprake was van (te) veel coronabesmettingen.

Helmond Sport zou meer (langdurig) geblesseerden hebben gehad dan coronagevallen, terwijl opponent FC Emmen eveneens te maken had met zeven besmettingen. Toch besloot Helmond Sport niet af te reizen naar Emmen, waarvoor de KNVB drie punten in mindering oplegde. Het duel tussen FC Emmen en Helmond Sport wordt ingehaald op dinsdag 1 maart.