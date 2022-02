‘Xavi Simons wordt echt niet vanwege dat schattige koppie opgesteld bij PSG’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 08:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:37

Xavi Simons lijkt bij Paris Saint-Germain steeds meer aan vertrouwen te winnen bij Mauricio Pochettino. De talentvolle middenvelder vormde vrijdagavond tegen Stade Rennes (1-0 winst) een voorhoede met Lionel Messi en Kylian Mbappé en krijgt steeds vaker speelminuten in het sterrenelftal van de Franse club. Voormalig trainer Peter van der Veen en Sander Westerveld staan niet te kijken van de ontwikkeling van Simons, zo vertellen ze in De Telegraaf.

Waar het aandeel van Simons vorig seizoen beperkt bleef tot één minuut in het eerste elftal, staat de teller dit seizoen al op 102 minuten. "Als je zoveel talent en werklust hebt en altijd met goede spelers om je heen voetbalt, dan ontwikkel je je nu eenmaal snel", aldus Van der Veen. "Geloof me, hij wordt echt niet vanwege dat schattige koppie bij ’PSG’ opgesteld. Mauricio Pochettino zit daar niet om jonge spelers te brengen, maar om wedstrijden te winnen. Die stelt gewoon de elf besten op, zeker tegen Stade Rennes. Hij heeft enorm veel vertrouwen in Xavi."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Veen werkte samen met Simons bij Oranje, waar hij trainer was van de Onder 15. "Hij was toen al heel goed, maar doordat hij kracht tekort kwam, kwam hij minder uit de verf. Maar je zag al dat hij een speciale was. Hij is ondanks de massale aandacht altijd humble gebleven. Hij werkte keihard en was een voorbeeld voor de rest. Dat vond ik mooi om te zien. Hij was een fijne jongen om bij de groep te hebben. Je hoefde hem nooit uit te leggen waar hij moest lopen of wat hij met de bal moest doen; ik hoefde hem alleen in mentaal opzicht te begeleiden. Hoewel: zelfs dát was niet nodig, omdat hij altijd keihard werkte.”

Ook Westerveld leerde Simons op de KNVB Campus kennen. Volgens de voormalig Oranje-international heeft de jonge middenvelder over belangstelling niet te klagen. "Het is een jongen met miljoenen volgers op Instagram", aldus Westerveld, die als keeperstrainer werkzaam was bij de KNVB. "Ik ben wel eens naar een jeugdtoernooi wezen kijken. Waar Barcelona en Xavi speelden, daar zag het zwart van de mensen. Het leek wel alsof David Beckham op het sportpark was. Die jongen was twee turven hoog, maar hij had al bijna bodyguards nodig.”

Volgens Van der Veen komt Simons het beste tot zijn recht als spelmaker. "Hij was inderdaad klein en daar had hij wel last van. Ik heb hem ooit tegen Duitsland na een uur gewisseld toen de wedstrijd heel fysiek werd en hij onder de voet werd gelopen. Dan nam ik hem in bescherming. Maar ik heb hem in dat soort vechtwedstrijden ook wel eens laten staan. Omdat hij er mee moest leren dealen, gewoon sneller moest handelen. Bij Paris Saint-Germain geven ze hem de bal. Dat betekent dat ze hem accepteren én dat hij goed is. Anders wordt hij overgeslagen, zo simpel is het."