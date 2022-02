Weghorst faalt opzichtig en verlaat veld met van pijn vertrokken gezicht

Zondag, 13 februari 2022 om 17:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:25

Wout Weghorst heeft een behoorlijk vervelende middag achter de rug bij Burnley. De pas aangetrokken aanvaller miste een gigantische kans in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-1) en tot overmaat van ramp viel hij in de slotfase uit met een blessure. Tottenham Hotspur verloor voor de tweede keer op rij in eigen huis, ditmaal van Wolverhampton Wanderers (0-2). Newcastle United deed op eigen veld tegen Aston Villa (1-0) zeer goede zaken in de strijd tegen degradatie.

Burnley - Liverpool 0-1

Weghorst leek na ruim twintig minuten spelen op Turf Moor weg naar zijn eerste doelpunt van Burnley, na een vlotte combinatie met aanvalspartner Jay Rodriguez. De boomlange spits verscheen alleen voor doelman Alisson, maar raakte juist op dat moment de bal helemaal verkeerd. De naar binnen getrokken Trent Alexander-Arnold wist net op tijd redding te brengen, al was de bal zonder zijn inbreng naast het doel van Liverpool verdwenen. Burnley beloonde zichzelf niet voor rust en keek in de slotfase zelfs tegen een achterstand aan. Een hoekschop van Alexander-Arnold werd van dichtbij binnengewerkt door de mee opgekomen Fabinho: 0-1.

Liverpool, met uiteraard een basisplaats voor Virgil van Dijk, had uiteindelijk voldoende aan dat ene doelpunt van Fabinho vlak voor rust. Halverwege de tweede helft werd de moegestreden Sadio Mané vervangen door Diogo Jota. Met nog zeventien minuten op de klok sloeg het noodlot toe voor Weghorst. De spits wilde Alexander-Arnold kloppen in de lucht, maar kwam helemaal verkeerd terecht daarna. Met een van pijn vertrokken gezicht en een pijnlijk linkerbeen verliet hij vervolgens het veld. Liverpool hield stand in de slotfase en staat door de zege weer negen punten achter koploper Manchester City, terwijl the Reds nog een duel tegoed hebben.

Ah nee! ?? Over en uit voor Wout Weghorst, hij moet het veld verlaten met een blessure ??#ZiggoSport #PremierLeague #BURLIV pic.twitter.com/bzlljgJMeO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2022

Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 0-2

De bezoekers, waar Ki-Jana Hoever de gehele wedstrijd op de bank bleef, kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, toen Rúben Neves Hugo Lloris tot een uiterste redding dwong. Op de rebound van Raúl Jiménez had de Franse sluitpost vervolgens geen enkele kans: 0-1. Wolverhampton Wanderers had in het eerste bedrijf het beste van het spel en deelde via Daniel Podence, die op de buitenkant van de paal schoot, een volgende waarschuwing uit. Binnen de twintig minuten deelden the Wolves een nieuwe tik uit, nadat de bal na een bizarre scrimmage voor de voeten viel van Leander Dendoncker. De verdedigende middenvelder was het een koud kunstje om de bal van dichtbij in het doel te tikken: 0-2. Steven Bergwijn kreeg na rust als invaller nog twintig minuten om het tij te keren, maar verder dan een grote kopkans voor Cristian Romero kwam de thuisploeg niet.

Spurs in the ?????? ?? Leander Dendoncker profiteert van een curieuze situatie. Een heerlijke voorsprong voor Wolverhampton Wanderers in Londen ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTWOL pic.twitter.com/xPVoSEkpiV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2022

Newcastle United - Aston Villa 1-0

De thuisploeg appelleerde met een half uur op de klok voor een strafschop, nadat Calum Chambers een onhandige overtreding in het zestienmetergebied beging. Scheidsrechter Craig Pawson legde de bal in eerste instantie op de penaltystip, maar kwam hier na tussenkomst van de VAR op terug. Aankoop Kieran Trippier zette Newcastle United niet veel later wel op voorsprong door een vrije trap hard tegen de touwen te schieten: 1-0. Aston Villa kwam ook in het tweede bedrijf nauwelijks tot uitgespeelde kansen en zo was de derde competitiezege van the Magpies op rij een feit.