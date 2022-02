Benfica tankt anderhalve week voor Ajax-thuis vertrouwen

Zaterdag, 12 februari 2022 om 21:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:38

Benfica heeft zaterdagavond geen fout gemaakt. Anderhalve week voor het treffen in de Champions League met Ajax wist het team van trainer Nélson Veríssimo - weliswaar met moeite - middenmoter Santa Clara met 2-1 opzij te zetten. Een dubbelslag van Darwin Núñez maakte de openingstreffer van Mohammad Mohebi ongedaan. Benfica boekt zo de tweede zege op rij en dicht het gat met nummer twee Sporting Portugal naar vier punten (50 om 54).

O Glorioso nam vanaf moment één het initiatief. De nummer drie van de Primeira Liga zag pogingen van Rafa Silva en Núñez tot niets uitlopen, voordat Jan Vertonghen in de negentiende minuut doelman Marco Pereira onder vuur nam. Even leek de openingstreffer daar, maar de Belgische verdediger van Benfica zag zijn poging tot zijn spijt uiteenspatten op de paal. Vanuit het niets lag de bal ineens aan de andere kant in het net.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rui Costa werd gelanceerd en leek daarbij buitenspel te staan. De scheidsrechter gaf echter geen gehoor, waardoor de inzet van de Portugees richting Odysseas Vlachodimos doorgang kon vinden. De Griekse sluitpost keerde de bal, maar sloeg die daarmee recht in de voeten van Mohebi, die dankbaar profiteerde: 0-1. Ondanks verwoede protesten van Benfica bleef de treffer geldig. De thuisploeg wist zich sterker dan de opponent en ging actief op zoek naar de gelijkmaker.

Een dood spelmoment na een uur spelen bracht de verlossing. Rafa werd neergehaald door Mikel Villanueva en de bal ging op de stip. Núñez stapte naar voren en versloeg een verstijfde Pereira met een schot in de rechterhoek. Twee minuten later bracht de Uruguayaan het Éstadio da Luz al helemaal in extase. Rafa kreeg de bal na een goede rush bij Roman Yaremchuk, die op zijn beurt Núñez weer vond. De goalgetter bleef ijzig kalm en tekende voor alweer zijn achttiende competitietreffer in evenveel duels. Santa Clara was niet opgewassen tegen de overmacht van de thuisploeg, waardoor de stand op het scorebord tot en met het laatste fluitsignaal ongewijzigd bleef.