Hakim Ziyech snoert criticasters de mond: ‘Hij laat het al jaren zien’

Donderdag, 10 februari 2022 om 15:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:51

Hakim Ziyech is niet gediend van de kritiek aan het adres van Romelu Lukaku. De recordaankoop van Chelsea komt moeizaam uit de verf en scoorde in de Premier League slechts vijf keer dit seizoen. Desondanks is er volgens Ziyech geen reden tot paniek. De voormalig Ajacied beweert dat het aan Chelsea is om een manier te vinden zodat de Belg weer aan de lopende band gaat scoren.

Lukaku is er tot op heden nog niet in geslaagd om zijn vorm van vorig seizoen bij Internazionale door te trekken. De Belgisch international vond dit seizoen slechts negen keer het net, terwijl hij werd geteisterd door blessureleed en een coronabesmetting. Woensdagavond was hij tegen Al-Hilal voor het eerst in ruim een maand weer eens trefzeker. Ziyech blijft volharden dat Lukaku een spits van wereldformaat is. "Is er enige twijfel over zijn kwaliteiten? Hij heeft het de afgelopen jaren laten zien. Het is slechts een kwestie van tijd", aldus Ziyech.

"Hij staat vaak tegen drie verdedigers, dat maakt het moeilijk. Het maakt niet uit wie je bent, als je drie verdedigers tegenover je hebt staan, is het moeilijk om je ruimte te vinden. Hij laat het al jaren zien. Er is geen enkele twijfel over zijn kwaliteiten." Manager Thomas Tuchel heeft openlijk toegegeven dat Chelsea moeite heeft om zich aan te passen aan het spel van Lukaku, wat onder de fans heeft geleid tot grote bezorgdheid. Supporters vrezen dat Lukaku na Fernando Torres, Álvaro Morata en Gonzalo Higuaín de vloek zal ondergaan van het nummer 9-shirt van Chelsea.

“Hij heeft ook zijn ruimte nodig om zijn klasse te tonen", drukt Ziyech Lukaku andermaal een hart onder de riem. "Als je kijkt naar sommige teams waartegen wij spelen, dan spelen ze vaak met een vijfmansdefensie. Het is heel moeilijk in de tijd waarin we nu voetballen. Ik denk dat iedereen in de ploeg hem beter kan helpen, niet alleen ik. We moeten iedereen in zijn kracht zetten, dat is iets waar we aan moeten werken en waar we dagelijks mee bezig zijn. Ik denk dat er nog veel ruimte is om te verbeteren."