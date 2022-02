Milan maakt op indrukwekkende wijze korte metten met Lazio in Coppa Italia

Woensdag, 9 februari 2022 om 23:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:04

AC Milan heeft zich woensdagavond op indrukwekkende wijze ten koste van Lazio geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. I Rossoneri hadden geen kind aan de ploeg van trainer Maurizio Sarri. Rafael Leão, Olivier Giroud (2x) en Franck Kessié namen de treffers voor hun rekening: 4-0. Door de overwinning wacht Milan in de halve finale van de Coppa Italia een ontmoeting met Internazionale.

Trainer Stefano Pioli had na de heldenrol van Giroud in de Derby della Madonnina tussen Inter en Milan (1-2 winst) opnieuw een basisplaats ingeruimd voor de Franse aanvaller. Waar de openingsfase vooral in het teken stond van aftasten, zette de thuisploeg halverwege de eerste helft de wedstrijd naar zijn hand. Alessio Romagnoli wist Leão met een splijtende pass van achteruit oog in oog met doelman Pepe Reina te zetten. De Portugese aanvaller toonde zijn goede vorm door met een geplaatst schot in de lange hoek doel te treffen: 1-0.

Ook dit is een mooie hoor! ?? Na een splijtende pass van Romagnoli kan Leão zo door lopen en de Portugees rondt op zijn beurt heel beheerst af ?? AC Milan op voorsprong! #ZiggoSport #CoppaItalia #MilanLazio pic.twitter.com/Q3y6u9F1SW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 9, 2022

Dankzij Giroud gooide Milan het bekerduel nog voor rust in het slot. Na een foute kaats van Toma Basic kwam Milan er razendsnel via de counter uit. Brahim Díaz vond Leão, die Giroud na een knappe individuele actie een niet te missen kans bood: 2-0. In de blessuretijd van de eerste helft liet de stand-in van de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic eenvoudig zijn tweede treffer van de avond aantekenen. Theo Hernández had een afgemeten voorzet in huis, waarna de uit het oog verloren Giroud de 3-0 kon binnenlopen.

Vanwege de comfortabele voorsprong had Milan er geen problemen mee gehad om de tweede helft formeel af te doen. De thuisploeg deed het in het tweede bedrijf dan ook rustig aan. Een kwartier voor tijd kreeg Sergej Milinkovic-Savic om namens Lazio een eretreffer op het wedstrijdformulier te zetten. De middenvelder moest echter toezien hoe zijn kopbal rakelings langs de paal ging. Het slotakkoord was uiteindelijk voor het elftal van Pioli, nadat Kessié na een kleine scrimmage de bal tegen de touwen werkte: 4-0.