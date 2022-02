Ajax heeft geen problemen met Heracles en vergroot gat met PSV

Zondag, 6 februari 2022 om 18:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:53

Ajax heeft zondag een probleemloze overwinning geboekt op Heracles Almelo. De koploper van de Eredivisie won met 3-0 en profiteerde optimaal van de nederlaag die concurrent PSV zaterdag leed tegen AZ (1-2). Het gat tussen de nummers één en twee van de Eredivisie is gegroeid naar vijf punten. Ajax had met grotere cijfers kunnen winnen van Heracles, maar in de slotfase liet Dusan Tadic een penalty onbenut.

Ajax moest het stellen zonder de zieke Ryan Gravenberch, maar de middenvelder werd op de linkerflank naadloos vervangen door Steven Berghuis. De misschien wel beste speler op het veld, voor zijn wissel in minuut 63, bereidde na twee minuten al de eerste kans voor. Berghuis stoomde op aan de zijkant en gaf een voorzet, waarna Antony op keeper Janis Blaswich stuitte. In de tiende minuut pareerde Blaswich opnieuw een inzet van Antony. Ajax bleef aandringen in de zoektocht naar het openingsdoelpunt bleef de thuisploeg aandringen. Heracles hield de bal moeilijk in de ploeg en kwam halverwege de eerste helft ook daadwerkelijk op achterstand.

Berghuis nam vanaf de rechterflank een indraaiende vrije trap en Lisandro Martínez kopte de bal door richting de tweede paal. In een chaotische situatie probeerde Kaj Sierhuis de bal uit te verdedigen, maar hij kon niet voorkomen dat Davy Klaassen met een uitgestoken been de score opende. In het restant van de eerste helft ontstond nog een kans voor Noussair Mazraoui na een voorzet van Nicolás Tagliafico, maar het schot kwam rechtstreeks af op Blaswich. Een halve omhaal van Mazraoui in de rebound leverde evenmin een tweede doelpunt van Ajax op. De Amsterdammers hadden duidelijk het overwicht en breidden de marge na de rust wel verder uit.

Tien minuten na de pauze verloor verdediger Marco Rentede bal langs de zijlijn aan Tadic, die langs de achterlijn het strafschopgebied betrad en Sébastien Haller bediende. De spits kwam tussen twee verdedigers door en rondde af van dichtbij. Na een uur liet Antony een aardige kans op de 3-0 liggen, maar invaller Kenneth Taylor tilde de marge twee minuten na zijn entree alsnog naar drie, met zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Het talent werd bereikt door een wippertje van Haller, was te snel voor Navajo Bakboord en maakte oog in oog met Blaswich geen fout. De keeper van Heracles voorkwam in de slotfase de 4-0, door een penalty van Tadic te keren na een overtreding op Danilo van Mats Knoester. Een knal van Edson Álvarez vloog in de blessuretijd nog op de lat, terwijl Tadic uit kansrijke positie over schoot.