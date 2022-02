Jorrit Hendrix mag hopen op debuut bij Feyenoord als invaller

Zondag, 6 februari 2022 om 10:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:40

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de derby met Sparta Rotterdam van zondagmiddag. Luis Sinisterra, die onlangs als invaller tegen NEC zijn rentree maakte, heeft een basisplaats. De Colombiaan is op de linksbuitenspositie de vervanger van Reiss Nelson, bij wie het coronavirus is geconstateerd. Winteraanwinst Philippe Sandler is nog niet fit genoeg om speelminuten te maken, terwijl Jorrit Hendrix op de bank begint. De Rotterdamse derby in De Kuip begint om 12.15 uur.

De verwachting is dat Sandler pas over enkele weken zijn eerste speelminuten zal maken in het shirt van Feyenoord. De verdediger behoort zondag nog niet tot de wedstrijdselectie. Cole Bassett, die ook in de winterse transferperiode bij Feyenoord tekende, heeft zijn werkvergunning binnen en begint tegen Sparta op de bank, net als de Zweedse aanwinst Patrik Wälemark. Slot verkiest op de rechtsbackpositie andermaal Lutsharel Geertruida boven Marcus Holmgren Pedersen. Alireza Jahanbakhsh krijgt als rechtsbenige vleugelaanvaller wederom de voorkeur boven de multifunctionele Jens Toornstra. Verder treedt Feyenoord met vertrouwde namen aan tegen Sparta, waar Henk Fraser na dit seizoen vertrekt.

Feyenoord kende met een 0-1 nederlaag tegen Vitesse in januari een slechte start van 2022. Een week later werd met 1-4 gewonnen van NEC, met een hoofdrol in Nijmegen voor de uitblinkende Orkun Kökçü. Sparta pakte half januari een punt op bezoek bij SC Cambuur. Een week later was het elftal van Fraser op eigen veld kansloos tegen FC Utrecht: 0-3. Voorafgaand aan het uitduel met Feyenoord wordt een minuut stilte gehouden voor de onlangs overleden Wim Jansen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Vriends, Auassar, Abels; Van Crooij, Verschueren, De Kamps, Namli, Durmisi; Dalmau, Ghy.