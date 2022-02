Ten Hag baalt: ‘Dat profiel had ik ontzettend graag gehad’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 15:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:39

Erik ten Hag vindt het jammer dat een deal voor Steven Bergwijn tijdens de winterse transferwindow niet doorging. Met het vertrek van David Neres naar Shakhtar Donetsk had de trainer van Ajax graag een vleugelaanvaller met de kwaliteiten van Bergwijn aan de selectie toegevoegd. Op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met Heracles Almelo laat Ten Hag daarnaast weten dat Mohamed Ihattaren momenteel nog niet fit is.

Ten Hag bekent op de persconferentie geen voorstander te zijn van wintertransfers, omdat het dan moeilijk is om spelers in te passen. Toch had de trainer van Ajax graag Bergwijn verwelkomd. “Wij kijken altijd hoe we ons kunnen versterken”, legt Ten Hag uit. “Dat profiel had ik ontzettend graag gehad. Dan hadden we voorin nog meer opties en wapens gekregen. Hoe meer wapens je hebt, hoe succesvoller je kunt worden.”

De trainer laat weten dat Ajax na de afgeketste transfer van Bergwijn niet heeft gezocht naar een alternatief. “Als er in dat profiel zo’n kwaliteitsspeler op de radar was gekomen en binnen de mogelijkheden had gelegen, natuurlijk hadden we dan geschakeld. Dat profiel is moeilijk te vinden, hij was perfect voor ons geweest. Het is ontzettend jammer dat het niet gelukt is, maar het zei zo. Het hoeft zeker niet van de baan te zijn. Als we naar een nieuwe transferwindow gaan, blijf ik geïnteresseerd in een dergelijk profiel.”

Volgens Ten Hag hoeft men op de korte termijn nog geen debuut van Ihattaren in Ajax 1 te verwachten. “Ihattaren is op het moment nog niet fit en dat gaat ook nog wel even duren”, zo stelt de oefenmeester. “Hij moet de handschoen oppakken. Wij hebben hem alle middelen ten dienste gesteld. Het is nu aan hem. Laat hem met rust. Laat hem werken, aan zijn talenten. Die heeft hij ontegenzeggelijk. Dan heb ik er goede hoop op dat wij op termijn een hele goede speler in onze selectie kunnen krijgen”