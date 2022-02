Champions League-recordhouder vliegt naar Turkije voor nieuw avontuur

Donderdag, 3 februari 2022 om 08:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:48

Luiz Adriano verlaat zijn vaderland Brazilië voor een nieuw avontuur. De aanvaller heeft zijn contract met Palmeiras laten ontbinden en staat op het punt om een contract tot medio 2023 met Antalyaspor te ondertekenen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Luiz Adriano, 34 jaar, had ook een aantrekkelijke aanbieding van Cerro Porteño uit Paraguay op zak, maar kiest voor een terugkeer naar Europa. Antalyaspor staat momenteel zeventiende in de Turkse Süper Lig.

Luiz Adriano is vooral bekend van zijn gouden jaren in het tenue van Shakhtar Donetsk, waar hij met 128 doelpunten in 266 officiële wedstrijden nog altijd topscorer aller tijden is. Scoren deed hij ook volop in de Champions League. De Braziliaan scoorde vijf keer in de 7-0 zege op BATE Borisov in 2014/15. Daarmee evenaarde hij de prestatie van Lionel Messi tegen Bayer Leverkusen (7-1) in 2011/12. Geen enkele speler deed het tweetal nadien na.

Brazilian striker Luiz Adriano’s now flying from Brazil to Turkey with his agent in order to sign his contract with Antalyaspor. Deal until June 2023. Official statement soon. ???????? #transfers pic.twitter.com/sC72j7hvX9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2022

Luiz Adriano werd in 2011/12 ook de eerste speler in de geschiedenis van de Champions League die in twee opeenvolgende duels minimaal drie keer scoorde. Dat deed Cristiano Ronaldo nadien ook in 2016/17. In 2014/15 evenaarde Luiz Adriano het recordaantal van negen goals van Cristiano Ronaldo in de groepsfase van de Champions League en werd hij uitgeroepen tot beste speler van de groepsfase. De Portugees scherpte dat record in 2016/17 wat verder aan: tien treffers.

Het verstandshuwelijk tussen Luiz Adriano en AC Milan, dat minimaal acht miljoen euro betaalde, was minder succesvol. In anderhalf jaar bleef hij steken op 6 goals in 36 officiële duels. In januari 2017 tekende de Braziliaan bij Spartak Moskou, 25 goals in 78 officiële duels, en medio 2019 keerde hij terug naar zijn vaderland. Met Palmeiras won hij tweemaal de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse evenknie van de Champions League, en was hij goed voor 32 treffers in 115 duels in alle competities.