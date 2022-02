Ajax krijgt ‘gewoon’ te maken met Núñez na geweigerd bod van 48 miljoen

Woensdag, 2 februari 2022 om 10:56 • Chris Meijer

Het had niet veel gescheeld, of Ajax had in februari niet te maken gekregen met Darwin Núñez. West Ham United was tijdens de afgelopen transferwindow concreet in de markt voor de Uruguayaanse spits van Benfica. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt echter dat de Portugese grootmacht Núñez koste wat het kost wilde behouden, ondanks dat de Engelsen bereid waren om heel veel te betalen.

Benfica heeft volgens Romano een bod van 48 miljoen euro op Núñez naar de prullenbak verwezen. De huidige nummer drie van de Portugese Primeira Liga was geenszins van plan mee te werken aan een vertrek van de 22-jarige spits. Romano voorspelt dat Núñez nu tijdens de komende zomerse transferwindow een hoofdrol zal spelen, aangezien veel clubs hem reeds in het vizier hebben. Zijn contract bij Benfica loopt nog door tot medio 2025.

Núñez scoort dit seizoen aan de lopende band voor Benfica. De spits was vooralsnog goed voor 20 treffers in 25 officiële duels en met 15 treffers voert hij bovendien de topscorerslijst van de Portugese Liga aan. Zijn naam werd eerder al in verband gebracht met Barcelona, al verzekerde de inmiddels ontslagen trainer Jorge Jesus dat er een heel fors bedrag op tafel moet komen om de zevenvoudig Uruguayaans international los te weken in Lissabon.

“Hij was de duurste aankoop van Benfica. Als er geen nieuwe pandemie komt, zal hij ook de duurst verkochte speler in de clubhistorie worden. Hij wordt een speler van wereldklasse. Helaas zullen we hem snel kwijtraken”, zei Jesus in gesprek met SportTV. Als Núñez inderdaad de duurst verkochte speler in de clubhistorie van Benfica moet worden, moet er diep voor hem in de buidel worden getast. Het record staat voorlopig op naam van João Félix, voor wie Atlético Madrid in de zomer van 2019 126 miljoen euro neertelde.

Núñez speelt sinds de zomer van 2020 voor Benfica, nadat hij voor 24 miljoen euro werd overgenomen van Almería. De voormalig speler van Peñarol speelde tot dusver 69 officiële wedstrijden voor Benfica, waarin hij goed was voor 34 doelpunten en 14 assists. Zijn vertrek had een forse aderlating betekend in aanloop naar de Champions League-duels met Ajax. De Portugezen treffen de Amsterdammers op 23 februari (Estádio da Luz) en 15 maart (Johan Cruijff ArenA) in de achtste finale van het miljardenbal.