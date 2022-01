Famalicão wil zo snel mogelijk tot akkoord met Feyenoord komen

Maandag, 31 januari 2022 om 13:38

Famalicão wil João Carlos Teixeira in de laatste uren van de transferwindow overnemen van Feyenoord. Voetbal International meldt dat de huidige nummer zeventien van de Portugese Primeira Liga de komst van de 29-jarige aanvallende middenvelder zo snel mogelijk wil afronden. Teixeira staat al langer op de nominatie om te vertrekken bij Feyenoord.

1908 meldde twee weken geleden al dat Teixeira niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met Vitesse (0-1 nederlaag) behoorde, omdat hij op het punt stond een transfer te maken. Het Turkse Göztepe was het meest concreet in de markt voor de aanvallende middenvelder, maar een overgang naar Turkije kwam niet van de grond. Ondanks dat er meer Turkse en Amerikaanse belangstelling was, lijkt Teixeira nu onderweg naar zijn vaderland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Teixeira werd door Feyenoord in de zomer van 2020 voor meer dan een miljoen euro weggehaald bij Vitória Guimarães, nadat hij eerder voor onder meer Sporting Portugal, Liverpool, FC Porto en SC Braga speelde. De Portugees kende onder Dick Advocaat een hoopvol begin en maakte behoorlijk wat minuten in zijn eerste half jaar. Begin 2021 liep Teixeira een zware blessure op, waarna het vanaf maart lastig bleek voor hem om zich in het elftal te knokken.

De trainerswissel bij Feyenoord – Arne Slot nam het afgelopen zomer over van Advocaat – betekende de nekslag voor de toekomst van Teixeira in Rotterdam. De middenvelder mocht in de zomer al weg, maar dat lukte toen niet. Slot deed het afgelopen half jaar nauwelijks een beroep op hem: slechts twee optredens. In totaal staat hij op 24 duels voor Feyenoord, waarin hij niet scoorde, maar wel 4 assists leverde.