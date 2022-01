‘Langgekoesterde droom’ van Weghorst komt uit met transfer naar Engeland

Maandag, 31 januari 2022 om 12:03 • Chris Meijer • Laatste update: 12:28

Wout Weghorst maakt de overstap naar Burnley, zo maken de Engelse club en VfL Wolfsburg via de officiële kanalen bekend. De Duitse club schrijft dat daarmee een ‘langgekoesterde droom’ uitkomt voor de 29-jarige spits. VfL Wolfsburg houdt naar verluidt vijftien miljoen euro over aan Weghorst, die de Bundesliga na drieënhalf jaar achter zich laat.

Weghorst lag nog tot medio 2023 vast in Wolfsburg, wat betekent dat de Duitsers een mooie transfersom overhouden aan de transfer. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat met de transfer een bedrag van 15 miljoen euro is gemoeid, inclusief bonussen. Wolfsburg was niet voornemens om het contract van Weghorst te verlengen, daar zijn karakter een probleem zou vormen voor de Bundesliga-club. Burnley ziet in Weghorst de opvolger van de naar Newcastle United vertrokken Chris Wood.

“Het is niet makkelijk om afscheid te nemen. Mijn familie en ik hebben hier een geweldige tijd gehad”, zegt Weghorst op de website van Wolfsburg. “Ik ben heel trots dat ik onderdeel heb uitgemaakt van deze club, ik heb altijd alles gegeven en heb me enorm gewaardeerd gevoeld. Maar het is ook een droom in de Premier League te spelen. Die kan ik nu vervullen met deze nieuwe uitdaging, daar kijk ik enorm naar uit. Wolfsburg zal altijd in mijn hart zitten.”

Weghorst kwam in de zomer van 2018 over van AZ en was steevast basisspeler. Het seizoen 2018/19 eindigde hij met zeventien treffers, een jaar later waren dat er zestien. Afgelopen seizoen stokte de teller bij twintig Bundesliga-goals. In totaal kwam de voormalig speler van verder Willem II, FC Emmen en Heracles Almelo tot 70 doelpunten en 22 assists in 144 officiële wedstrijden. Dit seizoen verzorgde Weghorst tot dusver 7 treffers in 24 optredens voor de huidige nummer vijftien van de Bundesliga.

“We zijn enorm blij dat we zo’n fantastische doelpuntenmaker hebben binnengehaald”, stelt Alan Pace, voorzitter van Burnley. The Clarets moeten in de tweede seizoenshelft alles op alles zetten om niet te degraderen uit de Premier League. De achterstand op Norwich City - dat de ‘veilige’ zeventiende plaats bezet - bedraagt vier punten en Burnley heeft vier wedstrijden minder gespeeld. “Ik kijk er naar uit om hem in ons team te zien. Januari is een moeilijke transferwindow, maar ik ben blij dat het harde werk van alle betrokkenen zijn vruchten heeft afgeworpen.”