Kees Kwakman verbijsterd door arbitrage: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Zaterdag, 29 januari 2022 om 20:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:00

FC Eindhoven heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht. De ploeg van trainer Rob Penders won met 1-0 en diende MVV daarmee de zesde competitienederlaag op rij toe, een negatief clubrecord voor de Limburgers in de Keuken Kampioen Divisie. Eindhoven staat op de zesde plaats en doet volop mee voor een plek in de play-offs, terwijl MVV zestiende staat. Het optreden van scheidsrechter Martijn Vos zorgde voor de nodige verbaasde reacties.

In de pauze werden door ESPN beelden opgesomd van overtredingen waar Vos te coulant op reageerde. In de ogen van analist Kees Kwakman had verdediger Matteo Waem van MVV na een halfuur een rode kaart moeten krijgen voor het vasthouden van Charles-Andreas Brym rond de zestienmeterlijn. Volgens Kwakman was er sprake van een doorgebroken man, maar Vos wees op de aanwezigheid van een andere verdediger, Lars Schenk. De klagende Brym kreeg zelf ook geel.

Het was niet bepaald de eerste helft van de arbitrage...#fcmvv pic.twitter.com/mPslPmve9Q — ESPN NL (@ESPNnl) January 29, 2022

“Ik heb dit nooit van mijn leven meegemaakt. Die scheidsrechter doet alles verkeerd en gaat dan ook nog gele kaarten geven aan spelers die er iets van zeggen”, zei een verbaasde Kwakman, die vond dat Waem kort voor de pauze opnieuw goed wegkwam na een overtreding op Brym. De verdediger hield de aanvaller vast rond de middenlijn, maar bleef een tweede gele kaart bespaard. Voor de rust lieten beide ploegen enkele kansen onbenut om de score te openen.

Na ruim een uur slaagde Eindhoven daar wel in. Jasper Dahlhaus verstuurde vanaf de linkerflank een hoge voorzet, waar keeper Romain Matthys zich op verkeek. Daardoor kon Valentino Vermeulen bij de tweede paal de ban breken. Een kwartier voor tijd hoopte Vermeulen zijn tweede doelpunt te maken, maar hij stuitte op Matthys; de rebound van Joey Sleegers werd tegen de lat getikt. Eindhoven haalde opgelucht adem toen Dahlhaus met een goede tackle de 1-1 van Sven Blummel voorkwam en doelman Nigel Bertrams de bal klemde na een schot van Marko Kleinen.