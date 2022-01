‘SC Heerenveen betaalt 2,3 miljoen euro voor opvolger van Henk Veerman’

Donderdag, 27 januari 2022 om 23:19 • Jeroen van Poppel

SC Heerenveen staat op het punt om Amin Sarr te contracteren, zo meldt Fabrizio Romano. De Friezen zijn zo goed als akkoord met Malmö FF over een transfersom van 2,3 miljoen euro. Op dit moment worden de persoonlijke voorwaarden besproken met de twintigjarige spits. Heerenveen ontkent desgevraagd een akkoord. "We hopen dat het gaat lukken, maar op beide vlakken is er op dit moment nog geen akkoord", aldus technisch manager Ferry de Haan tegenover Voetbal International.

Sarr moet de directe opvolger worden van Henk Veerman, die op eigen verzoek mocht vertrekken naar FC Utrecht. Sarr is Zweeds jeugdinternational en maakte in de zomer van 2020 zijn debuut voor Malmö. De centrumspits van 1,88 meter beleefde afgelopen kalenderjaar zijn grote doorbraak bij Mjällby, een kleinere Zweedse club die Sarr huurde en waarvoor hij 8 keer scoorde in 19 competitiewedstrijden. Dit kalenderjaar is de aanvaller weer aangesloten bij Malmö.

Heerenveen haalde in januari ook al Sydney van Hooijdonk binnen voor de spitspositie. De 21-jarige spits wordt gehuurd van Bologna en moet dus waarschijnlijk de concurrentie aan met Sarr. Heerenveen is verder in gesprek met Joost van Aken, die zijn contract liet ontbinden bij Zulte Waregem. De 27-jarige centrumverdediger speelde tussen 2014 en 2017 al in het eerste elftal bij Heerenveen, dat hem daarna voor drie miljoen euro verkocht aan Sheffield Wednesday.