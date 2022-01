‘Cristiano Ronaldo zei: ‘Ik bel je om te zeggen: teken voor Manchester United’’

Donderdag, 27 januari 2022 om 10:24 • Chris Meijer

Dat de tweelingbroers Fábio Pereira da Silva en Rafael Pereira da Silva in 2008 door Manchester United konden worden overgenomen van Fluminense, is mede te danken aan Cristiano Ronaldo. Rafael - tegenwoordig in dienst van het Braziliaanse Botafogo - vertelt in de UTD Podcast dat de Portugese aanvaller belde om hem te overtuigen van een overstap naar Engeland.

“Ronaldo belde me, dat zal ik nooit vergeten. Op mijn scherm verschenen allemaal nullen, omdat ik vanuit het buitenland gebeld werd. Ik reageerde: wie is dit? Ik krijg nooit dit soort telefoontjes. Ik nam op en ik kende hem al, want we hadden eens samen getraind. Ronaldo groette me alleen in het Portugees. Ik rende naar mijn bus en zei: het is Ronaldo! Het is Ronaldo! Hij belt om met ons te praten!”, vertelt de inmiddels 31-jarige Rafael.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij zei: ‘Het regent hier, het regent in Manchester. Zoals je misschien wel weet. Ik bel je om te zeggen: teken voor Manchester United. Ik weet dat jullie het leuk gaan vinden’. Ik kon het niet geloven, het was waanzinnig”, vervolgt de vleugelverdediger. Rafael speelde 170 wedstrijden voor Manchester United, alvorens hij via Olympique Lyon en Istanbul Basaksehir bij Botafogo terecht zou komen.

“Toen mijn broer de eerste keer terugkwam na twintig dagen bij Manchester United te hebben getraind, was hij zo opgewonden”, voegt Fábio toe. Hij speelde een stuk minder wedstrijden voor Manchester United (56 stuks) dan zijn tweelingbroer, maar is bij FC Nantes momenteel nog wel in Europa actief. “Hij is de eerste keer in zijn eentje naar Engeland gegaan, omdat ik verplichtingen had bij Brazilië Onder-15.”

“Hij kwam terug met geweldige verhalen: over hoe groot het trainingscomplex was, over de spelers die hij ontmoet had, over zijn ontmoeting met Sir Alex Ferguson”, vervolgt Fábio, die in Engeland verder voor Queens Park Rangers, Cardiff City en Middlesbrough speelde. “We zijn een aantal keer op proef geweest, naar trainingsdagen. Ronaldo belde ons, ik denk dat Sir Alex hem dat heeft laten doen. Op dat moment dacht ik: dit gaat echt gebeuren.”