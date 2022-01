FC Twente is het zat en houdt stadionpoorten bij 1/3 bezetting gesloten

Woensdag, 26 januari 2022 om 14:36 • Mart Oude Nijeweeme

FC Twente kan niet leven met het besluit van het kabinet om één derde van de capaciteit van de voetbalstadions te gebruiken. De Enschedese club noemt de nieuwe coronamaatregelen voor betaald voetbalclubs 'onacceptabel' en neemt een duidelijk standpunt in. Twente laat iedereen toe of helemaal niemand, zo laat de club woensdagmiddag weten via een officieel statement.

"Deze situatie is voor FC Twente om meerdere redenen onacceptabel, daarom hebben wij in samenspraak met onze supporters- en businessgeledingen het standpunt ingenomen; óf al onze seizoenkaarthouders en sponsors mogen naar binnen, óf niemand", reageert Twente op het besluit van het kabinet om de stadions voor één derde te vullen. "Met alle seizoenkaarthouders en sponsoren zitten wij op twee derde bezetting. Donderdag is er een gesprek gepland met de lokale autoriteiten, ook daarin zullen wij ons standpunt overbrengen."

Betaald voetbalclubs blijven aandringen op een bezetting van twee derde van de capaciteit. "Omdat we bij aanvang van het huidige seizoen hebben aangetoond dat dit veilig en verantwoord kan", aldus FC Twente. "We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan. Aangezien het voor ons onmogelijk is om met één derde bezetting al onze seizoenkaarthouders en sponsors te mogen ontvangen, houden wij onder de huidige maatregelen de poorten van De Grolsch Veste gesloten tot minimaal het volgende weegmoment op 15 februari."

Eerder op de dag kwamen de KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, clubs en de supportersverenigingen al met een gezamenlijk statement. "Alle betrokken partijen in het betaald voetbal zijn ernstig teleurgesteld over het besluit van het kabinet om slechts één derde van de stadionbezetting toe te staan", staat in een statement van de clubs. "Bijkomend voordeel is dat we met twee derde over het algemeen alle trouwe supporters die een seizoenkaart hebben gekocht en betaald kunnen ontvangen."