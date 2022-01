Betaald voetbalclubs niet akkoord met één derde bezetting in de stadions

Dinsdag, 25 januari 2022 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:40

Het betaald voetbal heeft het kabinet laten weten dat het niet akkoord gaat met een bezettingsgraad van één derde in de stadions, zo meldt de KNVB in een gezamenlijk statement. Maandag werd bekend dat er vanaf woensdag zeer waarschijnlijk een einde komt aan de lege stadions, maar als het aan de 34 directeuren van de clubs in het betaald voetbal, de KNVB, de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie CV ligt wordt dat snel opgeschaald.

Het besluit van het kabinet, dat waarschijnlijk dinsdagavond tijdens de persconferentie bekrachtigd gaat worden, gaat gepaard met zeer strenge voorwaarden, daar slechts één derde van de capaciteit van de stadions mag worden benut. De stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn al sinds vrijdag 12 november leeg. "Het is een voorstel zonder perspectief", luidt het oordeel van de betaald voetbalclubs. "Het is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handen vol met geld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het lijkt erop dat stadions, net als de horeca en cultuursector, te maken krijgen met een sluitingstijd van 22.00 uur. De KNVB zal om die reden waarschijnlijk geen wedstrijden ná 20.00 uur laten beginnen, zodat kan worden voldaan aan die sluitingstijd. De bedoeling is om wederom te gaan werken met het coronatoegangsbewijs (3G). "Wij stellen ons constructief op en willen meedenken in oplossingen. Voor ons is het alleen acceptabel om met 1/3 te beginnen als we vanaf 4 februari kunnen doorschakelen naar minimaal 2/3 bezetting."

Het betaald voetbal is van mening dat zoiets verantwoord kan worden georganiseerd. "Met alles wat daarbij hoort. En van daaruit willen we snel toewerken naar volle stadions. Wij gaan ervanuit dat het kabinet gehoor geeft aan deze oproep." Ajax - Go Ahead Eagles van zondag 7 november was de laatste wedstrijd op het hoogste niveau in Nederland die gespeeld werd voor publiek. De Eredivisie ligt komend weekend stil vanwege een interlandbreak, maar de Keuken Kampioen Divisie gaat wel door. De verwachting is dat vrijdag bij de wedstrijd tussen TOP Oss en FC Den Bosch voor het eerst weer toeschouwers welkom zijn.