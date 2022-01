Ajax bezorgt verraste Van der Sar en Overmars ‘hele speciale middag’

Ajax-directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars werden afgelopen vrijdag aangenaam verrast in het Ajax Supportershome. De algemeen directeur en de directeur voetbalzaken waren daar om het borstbeeld te onthullen van de in 2017 overleden oud-speler Piet Keizer. Bij de plechtigheid werden gelijk ook de borstbeelden van Van der Sar en Overmars tentoongesteld, tot grote verrassing van het bestuursduo.

Overmars benadrukt op de website van Ajax dat Keizer, die driemaal de Europa Cup I veroverde in de jaren zeventig, volledig terecht een borstbeeld heeft gekregen. "Die generatie van Piet verdient nog veel meer aandacht. Ze horen een prominente rol te krijgen in de geschiedenis van de club, het stadion en het jeugdcomplex." Van der Sar hield kort na het overlijden van Keizer een toespraak in de Johan Cruijff ArenA, voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam van bijna vijf jaar geleden.

"Toen ik de erelijst van Piet mocht opnoemen, voelde ik zijn grootheid. Aan de andere kant dacht ik ook: hoe zou het zijn als ik zelf over dertig, veertig jaar aan het einde van mijn leven ben? Dat speelt dan allemaal door je hoofd", aldus de voormalig doelman van Ajax, die wel even stond te kijken toen hij vrijdag werd geconfronteerd met de ode die aan hem werd gebracht in het supportershome van de Amsterdamse club.

"De deur ging open en ik zag een beeld binnenkomen. Ineens zag ik mijn eigen hoofd", blikt Van der Sar enkele dagen later terug. "Toen zag ik de zonen en vrouw van Marc en daarna pas mijn eigen dochter, die mijn beeld vast had. Ik vond het zo al met al wel een hele speciale middag", zo besluit de algemeen directeur van Ajax, die samen met onder meer Overmars in 1995 de Champions League veroverde.

Overmars ging na de onthullingen van de beelden kort in op zijn toekomst als directeur voetbalzaken van Ajax. Er is de laatste jaren veel lof voor de daadkracht op transfergebied, maar de oud-aanvaller weet dat alles betrekkelijk kan zijn in de voetballerij. "Het kan niet alleen maar goed blijven gaan. Het zal ook een keer minder zijn en dat gaat ons ook gebeuren. De kunst is dan om het zo min mogelijk slecht te laten gaan."