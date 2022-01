Ajax slaat belangrijke slag en verlengt tot 2026 met veelbelovend talent

Dinsdag, 25 januari 2022 om 08:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:34

Ajax heeft het contract van Kristian Hlynsson verlengd, zo laat de club dinsdagochtend weten via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder, die wordt gezien als een van de grootste talenten binnen de jeugdopleiding van Ajax, ligt nu tot 2026 vast in Amsterdam. Het oude contract van de IJslander liep tot medio 2023. De middenvelder maakte eind vorig jaar zijn debuut in het eerste in de bekerwedstrijd tegen Barendrecht.

Hlynsson wordt in Amsterdam gezien als veelbelovend talent. De middenvelder kwam in 2020 over van Breidablik en zette destijds zijn handtekening onder een contract tot 2022. Hij werd na zijn komst bij Ajax toegevoegd aan de selectie van de Onder 16. Bij Breidablik kwam hij al op jonge leeftijd in de Onder 17 terecht. Ook speelde hij verschillende jeugdinterlands. Voordat Hlynsson naar Ajax kwam werkte hij onder meer een stageperiode af bij Bayern München.

Hlynsson werd geboren in het Deense Odense, maar beschikt over de IJslandse nationaliteit. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal op 15 december in de wedstrijd om de TOTO KNVB Beker tegen Barendrecht (4-0). Trainer Erik ten Hag bracht hem tien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Davy Klaassen. In de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis deed hij vorige week een helft mee. In beide wedstrijden wist de middenvelder te scoren. Afgelopen seizoenen kwam hij bij Jong Ajax tot 21.

"Ik ben heel blij dat ik dit met mijn vader kan vieren", vertelt Hlynsson op de clubsite. "Mijn familie is trots op mij. Ik vind het ook mooi dat de club vertrouwen heeft in mij, ik hoop dat ik dat terug kan geven. Ik had niet gedacht dat ik zo snel mijn debuut zou maken in Jong Ajax en het eerste. De volgende stap is debuteren in de Eredivisie en dan weer te scoren, haha. Ook bij Jong wil ik scoren. Ook wil ik mijn debuut maken in het nationale team van IJsland. Persoonlijk wil ik werken aan mijn linkerbeen en meer fysiek krijgen."