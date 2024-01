Ajax-revelatie Hlynsson was dicht bij opvallende transfer: ‘Lang over nagedacht’

De Graafschap was afgelopen zomer dicht bij de komst van Kristian Hlynsson, zo onthult technisch manager Peter Bijvelds in de podcast De Stem van De Vijverberg. De negentienjarige middenvelder is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax, maar had zijn wedstrijden ook in Doetinchem kunnen spelen. De Amsterdammers besloten uiteindelijk om Hlynsson toch te behouden.

In de podcast bespreekt Bijvelds het kalenderjaar 2023 van De Graafschap. De nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie was afgelopen zomer op zoek naar een creatieve middenvelder. “We zijn uiteindelijk uitgekomen bij Simon Colyn, maar ik was ook heel druk bezig met Hlynsson van Ajax.”

De Canadese Colyn kwam uiteindelijk definitief over van PSV en tekende tot medio 2025. Het is onduidelijk of De Graafschap Hlynsson ook wilde kopen. In Amsterdam ligt de enkelvoudig international van IJsland tot medio 2026 vast. Ajax ging uiteindelijk niet akkoord met een uittocht van de middenvelder.

“Ze hebben er wel nog best lang over nagedacht”, herinnert Bijvelds zich. “Dat het zo snel kan gaan, is wat voetbal mooi maakt. Het verhaal dat ik nu vertel is namelijk bijna apart, maar dit is slechts een half seizoen geleden.”

In de eerste seizoenshelft groeide Hlynsson uit tot een gewaardeerde kracht bij Ajax. Inmiddels staat de teller op negentien officiële wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht, waarin hij goed was voor zes doelpunten en twee assists. Volgens Transfermarkt is Hlynsson inmiddels 5 miljoen euro waard.

Voor De Graafschap is Colyn een redelijk alternatief gebleken. De 21-jarige middenvelder kwam tot dusver achttien keer in actie voor de Superboeren. Daarin was Colyn goed voor vijf doelpunten en twee assists.

De Graafschap staat momenteel op de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Dankzij een gezonde mix van routiniers en talenten heeft trainer Jan Vreman het goed op de rit op De Vijverberg. De Graafschap moet momenteel alleen Willem II, Roda JC en ADO Den Haag voor zich dulden op het tweede niveau van Nederland.

