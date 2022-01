Zlatan Ibrahimovic: ‘Ik zei: ‘Als ik jou was, zou ik naar Real Madrid gaan’’

Zondag, 23 januari 2022 om 12:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:47

Zlatan Ibrahimovic zou naar Real Madrid gaan als hij in dezelfde situatie als Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain zou zitten. De aanvaller, die in het verleden op de loonlijst van de Parijse club stond, praat in een interview met L’Équipe onder meer over de toekomst van de Frans international, die bij PSG over een aflopend contract beschikt en transfervrij lijkt te gaan vertrekken. Real Madrid deed verschillende pogingen om Mbappé te kopen, maar de Ligue 1-club verleende nimmer medewerking.

“Er is maar één persoon die je antwoord kan geven op de vraag waar hij heen moet gaan. En dat is Kylian zelf”, benadrukt de spits van AC Milan in het Franse dagblad. “Het hangt ervan af wat hij wil en wat hij denkt. Ik zou zelf zijn gegaan. Maar als ik PSG zou zijn, zou ik proberen om hem te behouden. Het is aan Kylian om de knoop door te hakken. PSG wil niet dat hij vertrekt en dat is logisch. Maar wil Kylian wel blijven?”

Ibrahimovic is ervan overtuigd dat Real Madrid niet de enige club met meer dan gemiddelde belangstelling voor Mbappé is, zeker nu hij bijna een transfervrije status geniet. “Als je een manager bent van een club met mogelijkheden en je wilt Mbappé niet, dan heb je het verkeerde beroep gekozen. Kylian vroeg mij ernaar, ja, en ik zei: ‘Als ik jou was, zou ik naar Real Madrid gaan’. Ik had de kans om voor verschillende clubs uit verschillende landen te spelen. Voor verschillende landskampioenen. En op die manier heb ik veel geleerd als voetballer en ben ik gegroeid als persoon.”

“Het is makkelijker om heel je loopbaan in je vaderland te spelen, naar mijn mening. Maar als je je koffers pakt en naar andere oorden gaat, is dat een avontuur.” PSG deed verwoede pogingen om Mbappé langer aan de club te binden en sloeg vorig jaar biedingen van rond de 180 miljoen euro uit Madrid af. De teller van de 23-jarige wereldkampioen namens PSG staat op 130 goals in 154 officiele duels. Hij won tien prijzen met les Parisiens, waaronder drie landstitels. De Champions League bleef uit.