‘KNVB gaat Josep Guardiola opnieuw benaderen voor Oranje’

Zondag, 23 januari 2022 om 07:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:05

De KNVB wil Josep Guardiola wederom benaderen zodra hij de beslissing neemt om Manchester City te gaan verlaten. Met dat nieuws pakt de Daily Mirror zondag groot uit. De 51-jarige Spanjaard heeft nog een contract tot medio 2023 met de koploper van de Premier League en de club hoopt de contractuele samenwerking in de toekomst te verlengen. Volgens de Britse krant heeft de KNVB in het verleden al contact opgenomen met de oud-middenvelder en wordt er achter de schermen aan een plan gewerkt om hem de tweede keer wél over de streep te trekken.

Guardiola zette in november 2020 zijn handtekening onder zijn huidige verbintenis met Manchester City. De voormalig trainer van Barcelona en Bayern München was na een toenaderingspoging van de KNVB in de zomer van vorig jaar niet bereid om het Etihad Stadium te verlaten, omdat hij nog unfinished business had met de Engelse topclub. De contacten verliepen via broer en zaakwaarnemer Pere Guardiola, die zich vorige maand heeft aangesloten bij het Nederlandse managementbureau SEG.

Guardiola heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij op een dag bondscoach wil zijn. Het ligt niet voor de hand dat de ras-Catalaan ooit de nationale selectie van Spanje zal leiden. “Ik wil een nationaal team coachen. Dat zal de volgende stap zijn”, zei Guardiola een half jaar geleden. “Ik moet na zeven jaar bij Manchester City een pauze nemen. Ik moet stoppen en kijken, leren van andere coaches en een andere weg inslaan. Ik wil graag coach zijn van een land op een EK, WK of Copa América.”

Het vooruitzicht om Nederland, het land van zijn grote voorbeeld en mentor Johan Cruijff, te leiden, zou voor Guardiola zomaar de doorslag kunnen geven. “Is het Nederlands elftal niet iets voor jou?”, vroeg Ronald Koeman in de eerste aflevering van het tweede seizoen van de Videoland-documentaire Força Koeman. “Je bent eigenlijk al een soort Hollander op voetbalgebied.”

“Het positiespel en de vleugelspelers in Nederland zijn niet meer zo goed, toch?”, reageerde Guardiola. “Maar als Nederland ooit een trainer nodig heeft…hier ben ik. Maar dan wordt jij mijn assistent!” Koeman zag een samenwerking bij Oranje wel zitten. “Ik wil voor niemand assistent zijn, behalve voor jou. Als je me wilt ontslaan, dan ontsla je me.” Guardiola: “Nee, we doen het samen! Jij naast mij. En dan organiseer jij de golftoernooien en de etentjes.”

Het Nederlands elftal staat tot en met het WK in Qatar onder leiding van Louis van Gaal, die daarna afzwaait. Hij zit dus niet meer op de bank als het Nederlands elftal zich plaatst voor de finaleronde van de Nations League, die in de zomer van 2023 wordt afgewerkt. “Nee, dan is het wel meer dan genoeg”, zei de bondscoach in november na de loting die Oranje aan België, Polen en Wales koppelde.