Sensationele ommekeer in blessuretijd maakt einde aan horrorreeks Atlético

Zaterdag, 22 januari 2022 om 23:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:26

Atlético Madrid heeft zaterdagavond op het allerlaatste moment de drie punten weten te pakken. Tegen Valencia keek de ploeg van Diego Simeone lange tijd tegen een 1-2 achterstand aan, maar doelpunten in minuut 91 en 93 leverden toch een 3-2 overwinning op voor Atlético. Daarmee sluiten los Colchoneros een dramatische reeks af, waarbij er slechts één keer werd gewonnen in acht duels. Even verderop in Spanje wist Celta de Vigo nummer twee in LaLiga Sevilla op een 2-2 gelijkspel te houden. Daarmee kan koploper Real Madrid zondag tot op zes punten uitlopen, wanneer de Koninklijkeaantreedt tegen Elche.

Atlético Madrid - Valencia 3-2

De ploegen wisten het aanwezige publiek in het Wanda Metropolitano nauwelijks te imponeren in de eerste 24 minuten. Als donderslag bij heldere hemel brak Valencia na 24 minuten de ban. Gonçalo Guedes veroverde de bal halverwege het veld en leverde een geweldige crosspass af bij de geheel vrijstaande Yunus Musah. De Amerikaan dribbelde naar binnen en verschalkte Jan Oblak in de korte hoek: 0-1. Atlético wist zich als zo vaak de laatste tijd geen antwoord. Carlos Soler was enkele malen dicht bij de 0-2, voordat Hugo Duro daar op slag van rust daadwerkelijk voor zorgde. De aanvaller baande zich met twee verdedigers om zich heen een weg naar Oblak en stuurde de Sloveen de verkeerde kant op: 0-2.

Het rustsignaal had amper geklonken of Simeone beende al woedend richting de kleedkamers.

Wat er daar ook maar gebeurde resulteerde in een mini-opleving van Atlético, vlak na de pauze. Mario Hermoso kopte een vrije trap van Yannick Ferreira-Carrasco nog maar net over; laatstgenoemde miste met zijn eigen poging het doel op een paar meter. Luis Suárez kreeg niet veel later de grootste mogelijkheid van de avond, maar Jaume Domenech - die de licht geblesseerde Jasper Cillessen verving - hield zijn doel schoon. Met nog 25 minuten te gaan brachten de Madrilenen de spanning terug. Invaller Matheus liep gedecideerd tegen een hoekschop van Carrasco aan en riep het publiek op om achter de ploeg te gaan staan.

Het stadion - en daarmee Atlético - begon te leven. Hermoso bracht Suárez twintig minuten voor tijd in kansrijke positie, maar de Uruguayaan peerde volledig mis. Atlético móést, waardoor de ruimtes op het veld nog groter werden dan ze al waren. Valencia kon daardoor enkele keren gevaarlijk counteren, al ruimte de Alético-defensie steeds net op tijd op voordat de bezoekers Oblak onder vuur konden nemen. Los Che leken er lange tijd vandoor te gaan met de overwinnning, tot de krankzinnige slotfase aanbrak. Invaller Ángel Correa tikte in de 91ste minuut de 2-2 binnen, voordat Hermoso op aangeven van Cunha het publiek compleet in extase bracht.

Sevilla - Celta de Vigo 2-2

De bezoekers kwamen verrassend op voorsprong. Bij een incidentele uitbraak vuurde Santi Mina op Marko Dmitrovic, die de inzet in eerste instantie nog wist te keren. Op de rebound van Franco Cervi had de Servische sluitpost echter geen antwoord: 0-1. Sevilla was van slag en kreeg drie minuten later zelfs de tweede om de oren. Iago Aspas werd geen strobreed in de weg gelegd op de rand van het zestienmetergebied, waardoor de clubtopscorer beheerst in de linkerhoek kon plaatsen voor de 0-2 en zijn twaalfde van het seizoen. Lange tijd leek Celta er met de zege vandoor te gaan, tot de ploeg van Julien Lopetegui het verschil in de laatste twintig minuten gelijktrok. Papu Gomez schoot in minuut 71 prachtig raak in de linkerkruising voor de aansluitingstreffer; Óliver Torres gleed niet veel later de 2-2 binnen.

