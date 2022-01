Jay Gorter debuteert voor Ajax in volledig omgegooid basiselftal

Donderdag, 20 januari 2022 om 19:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de wedstrijd in de TOTO KNVB Beker van woensdagavond tegen Excelsior Maassluis. De oefenmeester kiest voor debutant Jay Gorter onder de lat in een volledig gewijzigd elftal. Ook Amourricho van Axel Dongen, die afgelopen zondag tegen FC Utrecht debuteerde, start in de basis. De achtste finalewedstrijd begint om 21.00 uur.

Van de basisopstelling in Utrecht blijven alleen Jurriën Timber en Antony staan. Devyne Rensch en Nicolás Tagliafico krijgen op de backposities een kans om zich te bewijzen, terwijl Perr Schuurs het centraal achterin overneemt van Lisandro Martínez. Youri Regeer en Kenneth Taylor zijn de controlerende middenvelders, terwijl Davy Klaassen in plaats van Steven Berghuis op tien is geposteerd. Danilo neemt de spitspositie over van Brian Brobbey, die twee keer scoorde tegen Utrecht. Van Axel Dongen en Antony zijn de vleugelspitsen.

Excelsior Maassluis komt normaal gesproken uit in de Tweede Divisie, die sinds begin december stilligt vanwege de coronamaatregelen. Excelsior speelde zijn laatste wedstrijd op 14 december, toen FC Emmen met een 0-1 zege uit het bekertoernooi werd geknikkerd. Begin dit jaar is de amateurploeg op trainingskamp geweest in Spanje.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Timber, Schuurs, Tagliafico; Regeer, Taylor, Klaassen; Antony, Danilo, Van Axel Dongen.