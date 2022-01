Tottenham op weg naar afscheid van duurste aankoop uit clubhistorie

Donderdag, 20 januari 2022 om 19:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:35

Paris Saint-Germain is serieus in de markt voor Tanguy Ndombélé, zo meldt het goed ingevoerde The Athletic. De 25-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur kan tot het einde van het seizoen op huurbasis aan de slag in de Franse hoofdstad. PSG-trainer Mauricio Pochettino heeft zijn goedkeuring gegeven aan de huurdeal, waarbij ook gesproken wordt over een optie tot koop.

Ndombélé werd in 2019 als duurste aankoop uit de clubhistorie gepresenteerd bij Tottenham Hotspur. Daarvoor werd een bedrag van zestig miljoen euro overgemaakt aan Olympique Lyon. Pochettino was destijds de manager van the Spurs en was een van de grote voorstanders van de aankoop, die uiteindelijk slecht zou uitpakken voor de Londenaren. Ndombélé heeft in tweeënhalf jaar niet kunnen overtuigen bij Tottenham en traint inmiddels zelfs apart van de A-selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pochettino is nog altijd een bewonderaar van de Franse middenvelder en wil hem bij PSG een nieuwe kans geven. De Parijzenaren zijn op zoek naar versterkingen in de middenlinie, omdat er twijfels bestaan over Georginio Wijnaldum, stelt The Athletic. De Oranje-international heeft sinds zijn transfervrije komst afgelopen zomer grote moeite om een bepalende rol op te eisen bij de Franse grootmacht.

Een transfer van Ndombélé naar PSG is realistisch, zeker omdat de zevenvoudig Frans international de overgang zelf ook ziet zitten. Ndombélé groeide op in de buitenwijken van Parijs en weet dat PSG al langere tijd achter hem aan zitten. De club waagde in 2020 al een tevergeefse poging om hem weg te kapen bij Tottenham. Ndombélé staat op 91 officiële duels voor de Engelse club, waarin hij 10 goals en 9 assists produceerde.