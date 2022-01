Mertens zet troefkaart in: ‘Dan hoef ik leven in Napels niet op te geven’

Donderdag, 20 januari 2022 om 11:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:45

De toekomst van Dries Mertens is ongewis. De 34-jarige vleugelaanvaller zou dolgraag zijn verblijf bij Napoli verlengen, maar hij beseft dat hij afhankelijk is van de beslissing van voorzitter Aurelio De Laurentiis. De nummer drie in de Serie A heeft de optie om het aflopende contract van Mertens na afloop van dit seizoen met een jaar verlengen. Mocht de samenwerking desondanks worden gestopt, dan verlaat de Belgische routinier de club met opgeheven hoofd.

"Napoli heeft de optie om mijn contract te verlengen, we zullen zien wat er gaat gebeuren", laat Mertens weten in een interview met Corriere dello Sport. "Ik weet dat er twee opties zijn en dat het goed mogelijk is dat we afscheid van elkaar zullen nemen. En ik weet ook dat er in dat geval zal worden gehuild bij ons thuis. Ikzelf, Kat (vrouw Katrin Kerkhofs, red.), de baby, geloof mij maar. Wij zijn hier namelijk ontzettend gelukkig. Maar je moet ook realistisch en praktisch te werk gaan, Napoli heeft mij misschien niet meer nodig."

"Ik hoop niet dat ik die boodschap op korte termijn krijg. Maar mocht dat uiteindelijk wel gebeuren, dan steek in mijn hand uit om de club mijn grote dankbaarheid te tonen. Ik heb de kans gekregen om toe te treden tot deze wereld. Ik heb het ontzettend gewaardeerd en van elk moment bij Napoli genoten", aldus Mertens, die met 143 doelpunten topscorer aller tijden is van de Zuid-Italiaanse club. De buitenspeler weet wat hem te doen staat in de komende maanden. "Veel scoren, zodat Aurelio (De Laurentiis, red.) mij hier wel moet houden. Hoe meer ik scoor, hoe meer hij doorkrijgt dat ik een nieuw contract moet krijgen. En ik heb nog een troefkaart die ik kan inzetten."

"In plaats van met geld te smijten voor een nieuwe aanvaller, bied ik De Laurentiis mijn zoon aan. Het is een jonge spits met nog een lange carrière voor de boeg. En op die manier hoef ik mijn leven en ons huis in Napels niet op te geven", zo besluit Mertens met een kwinkslag. In oktober werd bekend dat de aanvaller en zijn vrouw hun eerste kindje verwachten, een zoon. Het koppel maakte de zwangerschap in oktober bekend met een emotionele video op de sociale media.