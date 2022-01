Alves hoopt op spoedige hereniging bij Barça: ‘De sfeer is niet hetzelfde’

Woensdag, 19 januari 2022 om 16:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:51

Als het aan Dani Alves, keert Lionel Messi voor het beëindigen van zijn voetballoopbaan terug bij Barcelona. De 38-jarige rechtsback maakte recent zelf na 5,5 jaar zijn rentree bij los Azulgrana en hoopt dat de Argentijn zijn voorbeeld zal volgen. Volgens Alves is de sfeer bij Barcelona niet hetzelfde zonder Messi.

De Argentijnse superster vertrok afgelopen zomer noodgedwongen naar Paris Saint-Germain, nadat de Catalanen er vanwege financiële problemen niet in slaagden hun sterspeler binnenboord te houden. Het avontuur in Parijs is vooralsnog geen onverdeeld succes gebleken en Alves dringt er nu bij Barça op aan om de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar terug te halen, zodat hij zijn roemrijke carrière in een vertrouwde omgeving kan afsluiten. “Messi is de beste speler in de geschiedenis van het voetbal”, vertelt de Braziliaan in een interview met Radio Catalunya.

“Het is vreemd om hier te zijn en hem niet te zien, om hem niet in de ploeg te hebben. De sfeer is niet hetzelfde." Als het aan Alves ligt, keert Messi dan ook terug nog voor hij zijn voetbalcarrière beëindigt. “We hebben ooit tegen elkaar gezegd, waar zou je beter zijn dan hier? Ik denk dat het heel mooi zou zijn als Messi zijn loopbaan hier kan beëindigen”, aldus Alves. “Dat zou zowel voor hem als voor Barcelona een mooi cadeau zijn.” Alves keerde zelf in november terug naar het Camp Nou en maakte begin november in het Copa del Rey-duel met Linares (1-2 winst) zijn officiële rentree.

Het vertrek van Messi bij Barcelona deed zich in sportief opzicht voelen. Vanwege aanhoudende teleurstellende resultaten moest Ronald Koeman eind oktober het veld ruimen en ook onder de de nieuwe trainer Xavi presteert Barcelona vooralsnog wisselvallig. Alves houdt vertrouwen in de Spaanse oefenmeester. “Hij heeft dezelfde filosofie als Josep Guardiola, dezelfde stijl. Bij Barcelona proberen ze het voetbal te revolutioneren, Johan Cruijff deed het en Guardiola. Barça staat voor mooi voetbal en dat moet terugkeren. Het is moedig van Xavi om op dit moment in te stappen bij Barça.”