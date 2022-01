‘Als dat een jaar eerder was gekomen, had ik niet meer bij Ajax gespeeld'

Na een moeizame start heeft Edson Álvarez inmiddels volledig zijn plek gevonden bij Ajax. Het zorgde ervoor dat de Mexicaanse middenvelder afgelopen zomer een aanbieding van Stade Rennes naast zich neerlegde. Álvarez vertelt in een interview met Voetbal International dat hij afgelopen zomer absoluut niet bezig was met een vertrek uit Amsterdam.

“Als die interesse een jaar eerder was gekomen, had ik niet meer bij Ajax gespeeld, denk ik”, bekent Álvarez. Ajax nam hem in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van het Mexicaanse Club América en zijn eerste seizoen verliep moeizaam. Álvarez zat vaker op de reservebank dan dat hij op het veld stond. De middenvelder vertelt dat hij zijn familie - zijn vrouw en dochter konden zich pas later definitief in Nederland vestigen - miste en tijd nodig had om zijn plek te vinden.

“Zo zie je maar weer hoe bepaalde zaken in het voetbal kunnen lopen. Ik heb hier echt mijn geluk gevonden en daardoor stond ik afgelopen zomer ook helemaal niet open voor een vertrek. Geen idee wat de toekomst over een tijdje gaat brengen, maar voorlopig wil ik nieuwe successen meemaken met Ajax”, geeft Álvarez te kennen. De 52-voudig Mexicaans international zette in oktober zijn handtekening onder een nieuw, tot 2025 lopend contract, een moment waar ook fans van Ajax én zijn familie bij waren.

“Dat was een verrassing voor mij. Mijn moeder en broer waren in die weken bij me en waren erbij, net als mijn vrouw en mijn dochtertje. Zag ik hen opeens aan komen lopen, mijn dochtertje voor het eerst rennend op het veld van de Johan Cruijff Arena. Bijzonder”, stelt Álvarez. Hij voelt nu naar eigen zeggen al langere tijd de waardering toenemen. “Dat doet veel met me en zorgt voor nog een extra motivatie. Ik wil de club en de supporters met goed spel iets teruggeven.”