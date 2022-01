Feyenoord-fans kunnen vrijdag laatste groet brengen aan Gyan

Dinsdag, 18 januari 2022

Supporters van Feyenoord krijgen aanstaande vrijdag de gelegenheid om afscheid te nemen van Christian Gyan, zo is dinsdag bekendgemaakt door de Rotterdamse club en supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Gyan, die ook jaren na zijn vertrek uit De Kuip nog zeer populair was bij de aanhang, overleed op 29 december op slechts 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

"De familie van Christian Gyan is zeer dankbaar voor de donatiecampagne van Feyenoord en FSV De Feijenoorder, die dankzij vele donaties totaal liefst € 147.307,90 opbracht", zo valt dinsdag te lezen in een verklaring op de website van Feyenoord. Mede door deze bijzondere geste wil de familie van de voormalig verdediger de fans de gelegenheid geven om vrijdag een laatste groet te brengen. Gyan zal zaterdag in besloten kring worden begraven.

Een laatste groet brengen aan Christian Gyan? ?? Dat is komende vrijdag mogelijk bij De Kuip: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 18, 2022

Supporters van Feyenoord kunnen zich vrijdag vanaf 14.15 uur melden op het voorplein van De Kuip aan de Olympiaweg, waar de rouwwagen van Gyan langs zal rijden. De Feyenoord-leiding adviseert belangstellenden om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen en om dus gepaste afstand te nemen op het voorplein. Ook is er het verzoek aan de achterban om de afstand tot de familie van Gyan te respecteren.

"Feyenoord en de FSV De Feijenoorder hopen op een waardig eerbetoon aan Christian Gyan, een echte publiekslieveling die tien jaar onder contract stond bij de club en in zijn tijd in Nederland vele harten van het legioen veroverde." Gyan kwam tussen 1997 en 2007 tot 121 wedstrijden in het shirt van Feyenoord. Hoogtepunten waren de landstitel in 1999 en het veroveren van de UEFA Cup in 2002. Gyan kwam in Nederland verder tot zestien duels namens stadsgenoot Excelsior.