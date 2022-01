Verbazing alom door opmerkelijke keuze van FIFA bij team van het jaar

Maandag, 17 januari 2022

De FIFA heeft op de gala-avond van maandag de FIFPRO Men's World11 bekendgemaakt. In het beste elftal ter wereld is opmerkelijk genoeg geen plek voor Mohamed Salah van Liverpool, terwijl de aanvaller bij de verkiezing voor FIFA Men's Best Player op de derde plek eindigt. Cristiano Ronaldo, die niet op het podium kwam, krijgt tot verbazing van velen de voorkeur boven Salah.

Salah kende een weergaloos 2021, waarin hij 37 goals maakte in 52 officiële wedstrijden. Het jaar van Ronaldo was met 34 treffers in 51 duels overigens óók erg goed te noemen. Met een ultra-aanvallende 3-3-4-formatie kiest de FIFA in het fictieve team vol de aanval. Robert Lewandowski, die door de FIFA tegelijkertijd is uitgeroepen tot beste speler, staat voorin met de sterren Ronaldo, Lionel Messi en Erling Braut Haaland.

Gianluigi Donnarumma staat na het winnen van het EK met Italië in het doel en ook dat is opmerkelijk, want Chelsea-collega Édouard Mendy is verkozen tot beste keeper. Donnarumma vindt zijn landgenoot Leonardo Bonucci voor zich in de defensie, die verder gecompleteerd wordt door David Alaba en Rúben Dias. Op het middenveld staat het controlerende blok van Chelsea, bestaande uit N'Golo Kanté en Jorginho, terwijl Manchester City-speler Kevin De Bruyne de nummer tien is.

Er werden ook andere awards uitgereikt door de FIFA: zo kreeg het Deense nationale elftal en de staf daarvan een speciale vermelding met de FIFA Fair Play Award. Daarmee worden de Denen geprezen voor hun omgang met de kritieke situatie van Christian Eriksen afgelopen zomer op het EK. Thomas Tuchel ging aan de haal met de award voor de beste coach, terwijl Édouard Mendy verkozen werd tot beste keeper. De Puskás Award voor het mooiste doelpunt ging naar Erik Lamela, die met Tottenham Hotspur achter zijn standbeen langs scoorde tegen Arsenal.

FIFPRO Men's World11: Donnarumma; Alaba, Bonucci, Dias; Kanté, De Bruyne, Jorginho; Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi

The Best FIFA Men's Coach: Thomas Tuchel

The Best FIFA Men's Goalkeeper: Édouard Mendy

FIFA Fair Play Award: Deense nationale elftal en staf

FIFA Ferenc Puskás Award: Erik Lamela (met Tottenham Hotspur tegen Arsenal)