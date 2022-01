‘Onana wacht stevige concurrentie bij Inter na contractnieuws uit Milaan’

Maandag, 17 januari 2022 om 12:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:41

Internazionale is van plan om Samir Handanovic een contractverlenging aan te bieden, zo weet la Gazzetta dello Sport. De 37-jarige doelman beschikt bij i Nerazzurri over een aflopend contract, maar zou ondanks de aanstaande komst van André Onana zijn huidige verbintenis met één jaar kunnen verlengen. Onana maakt aan het einde van het seizoen transfervrij de overstap van Ajax naar de huidige koploper van de Serie A.

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Onana volgend seizoen de eerste doelman van Inter wordt. Volgens La Gazzetta dello Sport zal hij volgend seizoen de concurrentie aan moeten gaan met Handanovic, die dit seizoen eerste keus is onder de lat onder trainer Simone Inzaghi. De Italiaanse sportkrant meldt dat Inter de Sloveense sluitpost op de korte termijn een aanbieding zal doen om zijn contract met één seizoen te verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inter hoopt dat Handanovic zijn aflopende verbintenis in de komende weken verlengt, zodat hij Onana volgend seizoen kan helpen tijdens zijn eerste seizoen bij de club. De doelman kwam dit seizoen al 28 keer in actie en was dinsdagavond belangrijk met enkele reddingen tijdens het 0-0 gelijkspel tegen Atalanta. In de afgelopen negen competitiewedstrijden hoefde Handanovic slechts drie tegentreffers te incasseren.

Inter heeft de komst van Onana nog niet wereldkundig gemaakt, maar diverse Italiaanse media meldden begin januari dat de doelman zijn medische keuring in Milaan heeft doorstaan. Onana zou zijn handtekening hebben gezet onder een vijfjarig contract, dat ingaat vanaf de zomer. De doelman van Ajax bevindt zich momenteel in zijn geboorteland voor deelname aan de Afrika Cup, waar hij zijn eerste twee groepsduels met Kameroen won.