Kenneth Perez verbaasd door juichende Alireza Jahanbakhsh bij 0-0 stand

Zondag, 16 januari 2022 om 20:10 • Dominic Mostert

Alireza Jahanbakhsh blijft worstelen met zijn vorm, zo merken de analisten van Dit was het Weekend zondagavond op. De aanvaller van Feyenoord stond zaterdag negentig minuten op het veld tegen Vitesse (0-1 nederlaag), maar kon geen potten breken in de voorhoede. In de tweede helft was hij met een defensieve ingreep wel van waarde; de manier waarop Jahanbakhsh daarop reageerde, verbaasde Kenneth Perez.

Twintig minuten na de pauze, bij een 0-0 stand, sprong Jahanbakhsh op in het strafschopgebied en blokkeerde hij een schot van Thomas Buitink. De rechtsbuiten vierde het succesje met een gebalde vuist. "Hij juicht gewoon voor een blok. Dat vind ik toch wel opvallend", reageert Perez daags na de wedstrijd. Collega-analist Marciano Vink stipt aan dat spelers die niet in vorm zijn, al tevreden kunnen zijn met 'de kleine dingetjes'. "Maar dit doen verdedigers", countert Perez. "Laten we stellen: dit zegt wel iets over de positie waarin hij verkeert. Hij maakte bij AZ zo’n zeventien goals per seizoen en nu blijft het bij een blok."

Jahanbakhsh was dit seizoen in zeventien competitiewedstrijden goed voor slechts één doelpunt: op 5 december tegen Fortuna Sittard (5-0 zege). Toch wanhoopt hij niet. "Ik ben vrij zeker van mezelf om eerlijk te zijn", zei de 28-jarige Iraniër zaterdag tegen ESPN. "Ik twijfel niet aan mijn kwaliteiten. Daarom ben ik hierheen gekomen. Ik ben hier gekomen om het team te helpen. Ik weet dat de supporters en de club op mij rekenen. Ik werk er iedere dag hard voor." Jahanbakhsh sprak dan ook tegen 'bezorgd' te zijn."Ik ben eigenlijk meer op zoek naar dat verlossende doelpunt. Als de eerste komt, komt de tweede en volgt de rest vanzelf. Dat is niet iets waar ik bezorgd over ben."

Perez twijfelt evenmin aan de kwaliteiten van Jahanbakhsh, zo geeft de analist aan. "Maar wat hij nu aan het doen is, lijkt nergens op. Als je zó op zoek naar de goal gaat, dan komt die niet. Je moet het een beetje loslaten en je focussen op andere dingen. Dan komt de goal misschien." Vink denkt dat Jahanbakhsh niet het achterste van zijn tong laat zien. "Hij zegt vertrouwen te hebben in zijn eigen kwaliteiten en maakt zich niet druk. Dat moet je ook zeggen, maar hij kan ook erkennen dat het niet loopt zoals hij misschien in gedachten had. Hij staat er op dit moment gewoon niet goed voor."