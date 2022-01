Debutant Dalmau maakt gigantische blunder Coremans deels ongedaan

Zondag, 16 januari 2022 om 16:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:36

SC Cambuur heeft zondagmiddag in de Eredivisie de punten met Sparta Rotterdam gedeeld. De Friezen werden in de eerste helft in het zadel geholpen door een enorme blunder van Tim Coremans, die grabbelde bij een voorzet en de bal vervolgens via zijn knie in eigen doel zag belanden. Debutant Adrián Dalmau redde in de slotfase namens Sparta alsnog een punt: 1-1. Bij Cambuur stond trainer Henk de Jong, die vanwege een cyste in zijn hoofd tijdelijk rust moest houden, voor zijn rentree op de bank.

Bij Sparta debuteerden Younes Namli en Dalmau direct met een basisplaats, terwijl Patrick Joosten bij Cambuur ook zijn eerste minuten voor de Friese club maakte. De Jong moest het onder anderen stellen zonder Mees Hoedemakers, die enkele weken uit de roulatie. Daarnaast ontbraken Issa Kallon en David Sambissa vanwege hun deelname aan de Afrika Cup. De bezoekers openden sterk, want via Dalmau wist de ploeg van trainer Henk Fraser in de eerste minuten twee keer gevaar te stichten. Eerst kwam de Spaanse spits een teenlengte te kort bij een voorzet van Lennart Thy en vervolgens schoot hij recht op doelman Sonny Stevens.

Het is niet het weekend van de keepers, wederom een gigantische blunder...?? pic.twitter.com/N0VulP5kTE — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2022

De thuisploeg controleerde het overgrote deel van de eerste helft, al leidde dit nog niet direct tot grote kansen. Het was daarentegen juist Sparta dat op jacht ging naar de openingstreffer. Zo werd Stevens tweemaal tot een uiterste redding gedwongen door Thy. Sparta nam het initiatief gedurende de eerste helft over, maar moest toezien hoe Tim Coremans zijn ploeg na ruim een half uur benadeelde met een enorme blunder. De sluitpost leek een voorzet van Joosten eenvoudig uit de lucht te kunnen plukken, liet de bal vervolgens echter uit zijn handen glippen, waarna het speeltuig via zijn knie in eigen doel rolde: 1-0.

Sparta maakte tot de eigen goal van Coremans de meeste aanspraak op een voorsprong. De onnodige achterstand hakte er duidelijk in, want ook in de tweede helft waren de Rotterdammers lange tijd niet bij machte om het doel van Stevens onder vuur te nemen. Cambuur loerde vooral op de counter en via Nick Doodeman kreeg het met een uur op de klok de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen. Op aangeven van Roberts Uldrikis schoot de aanvaller oog in oog met doelman Coremans echter net voorlangs.

De misser van Doodeman kwam de Friese club in het laatste kwartier uiteindelijk duur te staan. Dalmau was na de tweetal mogelijkheden in de openingsfase nagenoeg onzichtbaar, maar twijfelde niet toen een van richting veranderde voorzet bij hem belandde. De spits nam aan op de borst en passeerde Stevens hierna met een laag schot in de linkerhoek: 1-1. Voor Dalmau was het zijn eerste goal sinds 20 maart, toen hij in het shirt van FC Utrecht trefzeker was tegen Fortuna Sittard. Emanuel Emegha redde in de absolute slotfase nog een punt voor de Spartanen door een kopbal van Uldrikis van de lijn te halen.