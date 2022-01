Veelbesproken Vloet maakt eerste minuten sinds dodelijk ongeluk

Zaterdag, 15 januari 2022 om 20:41 • Laatste update: 20:55

NEC en Heracles Almelo hebben elkaar zaterdagavond in een weinig verheffend duel in evenwicht gehouden. De bezoekers hadden een licht overwicht, maar wisten dit niet uit te drukken in de score: 0-0. Beide ploegen schieten weinig op met een punt. NEC neemt de negende plek in, Heracles blijft dertiende. De meest aandacht ging uit naar Rai Vloet. De veelbesproken middenvelder, die in november betrokken raakte bij een dodelijk ongeluk, maakte een half uur voor tijd zijn rentree bij de Almeloërs. Vloet is in afwachting van het onderzoek en sloot eerder deze week weer aan bij de selectie van trainer Frank Wormuth.

Eerder dan verwacht keerde Vloet zaterdagavond terug bij de wedstrijdselectie van Heracles. "De rechter komt pas over een half jaar met een oordeel en als Heracles kunnen we die jongen helpen in deze situatie, om zijn leven weer op te pakken”, zei Wormuth voorafgaand aan het duel voor de camera van ESPN over de beslissing om Vloet weer bij de selectie te halen. "Moet hij dan tot de zomer in een kamer gaan zitten?" Lange tijd was onduidelijk wie achter het stuur zat ten tijde van het dodelijk ongeluk, maar de politie zei maandag dat het ging om een 26-jarige Almeloër, doelend op de middenvelder van Heracles.

Heracles-trainer Frank Wormuth reageert op de terugkeer van Rai Vloet in de selectie ??? pic.twitter.com/hQkkUBilQH — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2022

Naast Vloet nam ook Delano Burgzorg weer plaats op de bank bij Heracles. De buitenspeler kwam door blessureleed op 4 december voor het laatst in actie. Heracles schoot beter uit de startblokken. De ploeg van Wormuth raakte in de persoon van Lucas Schoofs de buitenkant van de paal na vier minuten spelen. Namens NEC was Elayis Tavsan het dichtst bij een treffer. De aanvaller leek te profiteren van slordig balverlies bij Mats Knoester, maar schoof de bal rakelings langs de linkerpaal. Op slag van rust gooide diezelfde Knoester zich ternauwernood voor de bal toen Tavsan opnieuw in kansrijke positie kon aanleggen voor de openingstreffer.

Ook in het tweede bedrijf kwam het eerste gevaar van de bezoekers. Na goed voorbereidend werk van Luca de la Torre schoot Sinan Bakis, die de plek van de afwezige Kaj Sierhuis innam in de punt van de aanval, rakelings voorlangs. Aan de andere kant deed Magnus Mattsson exact hetzelfde. Wormuth besloot na een uur spelen in te grijpen en onder meer Vloet binnen de lijnen te brengen. De laatste keer dat de middenvelder minuten maakte was op 5 november in de derby tegen FC Twente. Vloet zag hoe de laatste kans van de wedstrijd voor Nikolai Laursen was. De buitenspeler schoot anderhalve meter over.