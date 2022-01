Kraay jr. knipoogt naar Slot: ‘Wat ben jij een rare trainer aan het worden!'

Zaterdag, 15 januari 2022 om 20:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:22

Arne Slot heeft zaterdagavond een update gegeven over de nieuwe aanwinsten bij Feyenoord. Voorafgaand aan het Eredivisie-duel met Vitesse bespreekt de trainer van de Rotterdammers waarom de keuze is gevallen op Patrik Wälemark en Cole Bassett. Voor de camera van ESPN vraagt verslaggever Hans Kraay jr. bovendien door op de situatie rondom Riechedly Bazoer, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Feyenoord. Slot geeft echter niets prijs.

“Ik had het er net al even met trainer Thomas Letsch over: Bazoer”, opent Kraay jr. het gesprek. “Jij hebt gisteren op de persconferentie gezegd: ‘Ik geloof er nog in.’ Geloof jij er vandaag ook nog in?” Slot wil duidelijk niet op de kwestie ingaan. “Mooie journalist ben je, Hans. Ik heb gisteren gezegd dat ik het niet gepast vind om iets over Bazoer te zeggen. Er werd me een vraag gesteld over Veerman en Bazoer. Ik zei: ‘Van één van de twee weten we zeker dat hij niet naar ons komt, want hij is naar PSV gegaan.’ Dat waren mijn letterlijke woorden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kraay jr. houdt vol en probeert via een omweg een antwoord los te weken bij de trainer. “Oké, een open vraag dan. Geloof je er nog in?” Slot ontwijkt: “Ik geloof zeker dat we nog resultaat kunnen halen vanavond.” Kraay jr.: “Wat een rare trainer ben jij aan het worden, man!”, reageert de verslaggever lachend, voordat hij het interview vervolgt met vragen over Feyenoord-aanwinsten Wälemark en Bassett.

“Cole Bassett is een Amerikaans international met veel loopvermogen”, verklaart Slot. “Hij is nog relatief jong (twintig jaar, red.) en kan een goal maken. Voetballend moet hij nog wel wennen aan de Nederlandse competitie en het positiespel en daar krijgt hij de tijd voor. Wälemark is denk ik de creatieve aanvaller die we zochten. Bovendien is het een linkspoot, en die hadden we nog niet. De vergelijking met Steven Berghuis? Als je een linksbenige speler met gevoel voor een steekpass die veel naar binnen komt en rendeert in de Zweedse competitie, dan kan je Berghuis of Stengs pakken. Zo’n type speler is het, maar het gevaar is dat de verwachtingen wel heel hoog worden.”