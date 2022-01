Dortmund ontkent harde woorden van Haaland: ‘Ik begrijp het niet’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 11:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:29

Borussia Dortmund ontkent Erling Braut Haaland onder druk te zetten wat betreft zijn toekomstplannen. De Noorse doelpuntenmachine bevestigde vrijdagavond na afloop van de klinkende zege tegen SC Freiburg (5-1) de berichtgeving van BILD dat Dortmund er alles aan doet om hem een nieuw contract te laten ondertekenen. Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke weerlegt nu echter de woorden van Haaland.

Haaland uitte vrijdagavond na de zege tegen Freiburg, waarin hij zelf twee keer scoorde, zijn frustratie. “In de afgelopen zes maanden heb ik ervoor gekozen om niets te zeggen, uit respect voor Dortmund en voor alle supporters”, zei de Noor in gesprek met Viaplay. “Ik heb iedereen in de wereld laten praten en ik wil me alleen maar concentreren op voetbal, maar ik merk dat de club me pusht om dingen op gang te brengen. Ik wil eigenlijk alleen maar voetballen, maar ze dwingen me om dingen te beslissen. Ze zetten me onder druk, waardoor ik waarschijnlijk binnenkort wel iets op gang móét brengen.”

“We zetten hem helemaal niet onder druk. Er staan op dit moment geen gesprekken of afspraken gepland, dus ik begrijp het niet”, zo ontkent Dortmund-directeur Watzke echter de woorden van Haaland tegen de Westdeutsche Allgemeine Zeitung. “We kunnen niet wachten tot mei, dat zal hij ook wel begrijpen. Ik denk dat hij een beetje gefrustreerd was door de gele kaart (in de wedstrijd tegen Freiburg, red.). Als professional moet hij begrijpen dat je op een gegeven moment over de toekomst moet gaan praten.”

Haaland kan rekenen op interesse van van onder andere Manchester City, Real Madrid en Barcelona, waardoor Duitse media eerder al meldden dat BVB uiterlijk eind februari duidelijkheid van hem willen hebben over zijn toekomst. Door de ontsnappingsclausule in zijn contract kan Haaland komende zomer voor 75 miljoen euro een overstap maken. Met een ongelofelijke doelpuntenproductie van 78 goals in 77 duels voor Dortmund heeft de aanvaller de clubs voor het uitzoeken.