PSV'er Bakayoko imponeert met vierklapper; Bannis beleeft zuur debuut

Vrijdag, 14 januari 2022 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:14

Johan Bakayoko heeft zich vrijdag opnieuw laten gelden bij Jong PSV. De vleugelspits, die toch al bezig is aan een geweldig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maakte tegen VVV-Venlo veel indruk door liefst vier keer te scoren: 1-4. Koploper FC Volendam kwam niet voorbij NAC Breda, dat zelfs had kunnen winnen, als Feyenoord-huurling Naoufal Bannis het vizier scherper had staan: 0-0. Ook Excelsior en De Graafschap slaagden er niet in een doelpunt te produceren: 0-0.

VVV-Venlo - Jong PSV 1-4

Brian Koglin speelde een hoofdrol in de eerste helft voor VVV. De verdediger blokkeerde een schot van Simon Colyn op het allerlaatste moment en kwam na het eerste kwart van de wedstrijd zelf tot scoren: hij stoomde op vanuit het middenveld en haalde vanaf circa 25 meter met succes uit. Zijn lage inzet was keeper Maxime Delanghe te machtig. Namens PSV had Bakayoko echter ook een goed schot in de benen en hij zorgde daarmee voor de gelijkmaker. In de tweede helft zette de achttienjarige Belg de wedstrijd volledig naar zijn hand. Bakayoko benutte een penalty na een vermeende overtreding van Stan van Dijck op Ismael Saibari, waarna hij in een één-op-één-situatie de 1-3 maakte. In de slotfase bekroonde Bakayoko zijn bijna perfecte wedstrijd door ook de eindstand te bepalen.

NAC Breda - FC Volendam 0-0

Bij NAC werd de van Feyenoord gehuurde Naoufal Bannis direct in de basis gezet. De aanvaller maakte het na een half uur meteen koelbloedig af, maar had pech dat hij teruggefloten werd wegens buitenspel. Het eerste gevaar in de wedstrijd was toen al gekomen van ploeggenoot Thom Haye, die zijn afgeketste schot ternauwernood gekeerd zag worden door Filip Stankovic. Op slag van rust liet Volendam zich voor het eerst zien, toen NAC-doelman Nick Olij met een fantastische redding voorkwam dat Francesco Antonucci scoorde. Na rust ging Bannis opnieuw op Stankovic af, maar ditmaal was de goalie van Volendam de baas. Zelf hadden de bezoekers moeten scoren via Samir Ben Sallam, die na een goede kapbeweging een zwak schot produceerde. Bannis werd vervolgens wéér gelanceerd en schoot opnieuw op Stankovic.

Excelsior - De Graafschap 0-0

De grootste kans in de eerste helft was voor De Graafschap-verdediger Ted van de Pavert, die de bal na een hoekschop van heel dichtbij tegen de paal werkte. Excelsior probeerde het zelf met een combinatie tussen Thijs Dallinga en Reuven Niemeijer, maar de bal ging net naast. Na rust raakte Danzell Gravenberch namens de bezoekers met een laag schot uit de draai de paal. De Graafschap-middenvelder Johnatan Opoku vlamde een vrije trap hard op de vuisten van Bo Geens, waarna het duel doelpuntloos eindigde: 0-0.

Almere City FC - Roda JC Kerkrade 0-4

Het dramatische seizoen van Almere City kreeg vrijdag een vervolg. Al na twee minuten scoorde Dylan Vente namens Roda JC, door een voorzet van Patrick Pflücke in te tikken: 0-1. Er waren daarna kansen over en weer, maar het waren de Limburgers die na een half uur opnieuw toesloegen. Bryan Limbombe verraste doelman Agil Etemadi met een schot in de korte hoek: 0-2. Op slag van rust drukte Limbombe opnieuw af, ditmaal door te profiteren van een handig overstapje van Xian Emmers: 0-3. In de slotfase van de wedstrijd kopte Vente bij de eerste paal een hoekschop binnen: 0-4.

Telstar - MVV Maastricht 2-1

Op sociale media vermaakten de clubs zich met een door Telstar opgestelde ‘bingo’ van mogelijke tweets van de socialmediaredacteur van MVV. De stemming op het account van MVV werd gaandeweg de eerste helft minder euforisch, want de bezoekers keken bij rust aan tegen een 2-0 achterstand. Nadat Ozan Kökcü naar binnen trok en een steekpass verstuurde, opende Glynor Plet de score. Vervolgens kopte Özgür Aktas uit een corner de tweede treffer tegen de touwen. Kort na de pauze kreeg Telstar enkele kansen, waarna MVV vaker de aanval zocht. Het offensief van de bezoekers resulteerde in de blessuretijd in de 2-1 van Clint Essers, maar daar bleef het bij.

En dan moet de wedstrijd nog beginnen. #telmvv pic.twitter.com/XqW0YRxBOd — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) January 14, 2022

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 4-0

FC Eindhoven slaagde erin de eerste helft zonder tegentreffers af te sluiten, met dank ook aan Nigel Bertrams, die knap redde op een hard schot van Derensili Sanches Fernandes. Direct na rust sloeg de thuisploeg zelf toe via Jort van der Sande, die raak kopte uit een voorzet van Valentino Vermeulen: 1-0. In de 67ste minuut maakte Charles-Andreas Brym er op knappe wijze 2-0 van. De rechtsbuiten controleerde de bal artistiek in het strafschopgebied en scoorde uit de draai. Bryn besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd van heel dichtbij in de rebound, nadat een schot van ploeggenoot Joey Sleegers half gekraakt was: 3-0. Laatstgenoemde kreeg in de slotfase alsnog zijn gewenste doelpunt, door één-op-één met Kevin Gadellaa kalm te blijven: 4-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 22 14 7 1 24 49 2 Excelsior 21 13 4 4 22 43 3 FC Emmen 21 13 3 5 17 42 4 Jong Ajax 21 12 4 5 15 40 5 ADO Den Haag 20 14 2 4 24 38 6 Roda JC Kerkrade 22 10 7 5 15 37 7 De Graafschap 22 11 4 7 9 37 8 FC Eindhoven 22 10 5 7 10 35 9 NAC Breda 22 7 8 7 5 29 10 Jong PSV 22 8 5 9 4 29 11 FC Den Bosch 21 8 2 11 -14 26 12 VVV-Venlo 22 8 2 12 -7 26 13 Telstar 22 5 8 9 -17 23 14 MVV Maastricht 22 7 2 13 -20 23 15 Jong AZ 20 6 4 10 -6 22 16 Jong FC Utrecht 22 6 4 12 -15 22 17 Helmond Sport 21 5 5 11 -13 20 18 TOP Oss 20 4 6 10 -10 18 19 Almere City FC 22 4 5 13 -18 17 20 FC Dordrecht 21 3 5 13 -25 14