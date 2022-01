Ihattaren kreeg zelfde begeleider als Balotelli: ‘Had dit nog nooit meegemaakt’

Vrijdag, 14 januari 2022

Mohamed Ihattaren heeft bij Sampdoria wel degelijk persoonlijke begeleiding gehad, zo stelt Sjoerd Mossou. De journalist van het Algemeen Dagblad heeft zich vorig jaar in de situatie van de middenvelder verdiept en keek vreemd op toen hij het interview met de voormalig PSV'er in De Telegraaf las. Ihattaren gaf hierin aan dat hij bij Sampdoria volledig aan zijn lot werd overgelaten en ook geen salaris ontving.

“Ik heb toen heel veel mensen gesproken, die hebben daar heel veel over geschetst en verteld, hoe dat allemaal precies ging en waar het precies misging”, vertelt Mossou in de AD Voetbalpodcast. “In dat licht verbaast me het verhaal van hemzelf wel, eerlijk gezegd. Ik miste de hand in eigen boezem, om het zachtjes uit te drukken. Hij schetste een beetje een realiteit alsof hij volledig aan zijn lot is overgelaten, alsof hij op de trein naar Italië is gezet en niemand naar hem heeft omgekeken. Mijn informatie was toen al heel anders, want ik heb de mensen gesproken die hem begeleidden.”

Waar Ihattaren aangaf dat hij niet goed is begeleid, stelt Mossou dat de middenvelder bij Sampdoria juist wel een persoonlijke begeleider had. “Iemand die hem met allerlei dingen zou helpen, met huisvesting, verzekering, enzovoort. Dat was dezelfde man die dat jarenlang voor Mario Balotelli heeft gedaan. Balotelli had ook persoonlijke assistent, die kreeg nu het dossier-Ihattaren in zijn schoot geworpen. Die man had al veel meegemaakt, maar dit nog nooit. Die heeft op een gegeven moment zijn handen ervan af getrokken. Hij was niet bereikbaar of kwam niet, dat was allemaal heel moeilijk. Bij wie de schuld ligt, dat kunnen we niet zeggen, en of die begeleider wel of niet goed was, dat kan ik niet beoordelen. Maar er was wel degelijk begeleiding.”

In het interview met De Telegraaf vertelde Ihattaren bij Sampdoria volledig aan zijn lot te zijn overgelaten. “Ik kon het niet meer opbrengen. Allerlei afspraken werden niet nagekomen. Alsof ik niet bestond. Niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering. Toen heb ik voor mezelf gekozen, mezelf in bescherming genomen en ben vertrokken.” Sampdoria reageerde donderdag direct op het interview. Via president Marco Lanna werden alle woorden van de middenvelder ontkend. “Dit is allemaal onzin, het zijn grote leugens”, beet Lanna van zich af. “Het hele interview is bij elkaar gelogen. Iedereen hier bij Sampdoria zegt dat er niks van klopt.”

De Italiaanse club overweegt nu om juridische stappen tegen Ihattaren te nemen. “Er is nooit een meningsverschil geweest met de technische staf en het eerste elftal”, zo staat er in de verklaring. “Het zijn gefantaseerde beschuldigingen die nergens op gebaseerd zijn. Sampdoria behoudt zich daarom het recht om actie te ondernemen, om het imago van de club te beschermen en schade te verhalen die is ontstaan.”