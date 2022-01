Sampdoria-voorzitter haalt uit naar Ihattaren: ‘Leugens, alles is verzonnen’

Donderdag, 13 januari 2022 om 17:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:35

Sampdoria heeft de woorden van Mohamed Ihattaren in alle toonaarden ontkend. President Marco Lanna noemt de middenvelder zelfs een leugenaar. Ihattaren liet donderdagochtend voor het eerst sinds zijn vertrek uit Italië middels een uitgebreid interview in De Telegraaf van zich horen en gaf hierin aan dat hij geen salaris meer ontving.

“Dit is allemaal onzin, het zijn grote leugens”, bijt Lanna van zich af. “Het hele interview is bij elkaar gelogen. Iedereen hier bij Sampdoria zegt dat er niks van klopt.” Lanna ontkent daarentegen niet dat Ihattaren geen geld van Sampdoria krijgt. “Hij is zomaar weggegaan en daarom konden wij hem een boete opleggen. We hebben besloten om dat niet te doen, maar dat betekent wel dat we hem geen salaris hoeven te betalen tot eind januari. Dat is de deal, afgesproken met zijn advocaten.”

Ihattaren onthulde in het interview met De Telegraaf tot op de dag van vandaag nog geen euro te hebben ontvangen van Sampdoria. “Wat als ik daar m’n been had gebroken?”, vertelde hij. "Dan zie je dat in Nederland alles top geregeld is. We aten na de training op de club en daar stonden alleen drie bakken pizza’s en zoete broodjes. Ik kreeg ook geen salaris, dus ik belde de teammanager. ’We betalen hier elke twee maanden’, hoorde ik. Alleen gebeurde dat niet. Daar gaat het me niet om, maar alles bij elkaar ging het irriteren. Ik speelde geen minuut, er bleek nul perspectief te zijn en alles wat nodig was om me daar thuis te voelen, dat ontbrak. Ik belde Mino (Raiola, red.) met de vraag of we nog iets gingen regelen gezien de situatie. Hij zei dat ik rustig moest blijven."

Omdat Ihattaren geen salaris ontving besloot hij vervolgens voor zichzelf te kiezen. Hij keerde plots terug naar Nederland en verdween een tijdje van de radar. Wel postte hij af en toe een foto op Instagram met een personal trainer. "Niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering. Toen heb ik voor mezelf gekozen, mezelf in bescherming genomen en ben vertrokken. Het vertrouwen was weg. Maar vermist, zoals ze bij Sampdoria zeiden… Vraag elk willekeurig jongetje in Utrecht waar Afellay, Labyad of de moeder van Ihattaren woont en ze brengen je tot aan de voordeur. Dan hadden ze me daar zien zitten.”