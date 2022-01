Voetbalminnend Turkije rouwt om dood van Ahmet Çalik (27)

Dinsdag, 11 januari 2022 om 09:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:10

Ahmet Çalik is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De verdediger van Konyaspor verloor de macht over het stuur toen hij op weg was van Ankara naar Konya, zo melden media in Turkije. Çalik, die op 27-jarige leeftijd het leven heeft gelaten, speelde in het verleden onder meer voor Galatasaray en het nationale elftal van Turkije.

Volgens de laatste berichten raakte Çalik om onduidelijke redenen van de weg af en sloeg zijn auto diverse malen over de kop. Het ambulancepersoneel kon niets meer doen voor de verdediger, die alleen in de auto zat. Er is een onderzoek ingesteld naar het ongeval.

Konyaspor'umuza geldigi ilk günden bu yana taraftarimizin ve sehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yasiyoruz. Basta futbolcumuz Ahmet Çalik'in ailesi olmak üzere hepimizin basi sag olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6 — Ittifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 11, 2022

Çalik doorliep de jeugdopleiding van Gençlerbirligi en speelde meer dan honderd duels in het eerste. Hij kwam voor diverse vertegenwoordigende elftallen van Turkije uit. Zo deed hij mee aan het EK Onder 19 en het WK Onder 20. In januari 2017 maakte Çalik, die tot zeven A-interlands kwam, de overstap naar Galatasaray. Anderhalf jaar geleden groeide Konyaspor uit tot zijn nieuwe werkgever.

"We zijn diep bedroefd door het verlies van Ahmet Çalik. Onze voetballer die de liefde van onze fans en onze stad voor zich won sinds de eerste dag dat hij naar Konyaspor kwam. Onze condoleances gaan uit naar ons allemaal, in het bijzonder naar de familie van Ahmet Çalik", zo benadrukt Konyaspor, de verrassende nummer twee van de Süper Lig, via de officiële kanalen.