Galatasaray neemt voor vierde keer afscheid van ‘legende’ Fatih Terim

Maandag, 10 januari 2022 om 14:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:13

Fatih Terim doet per direct afstand van zijn functie als trainer van Galatasaray, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 68-jarige Terim lag al lange tijd onder vuur vanwege de tegenvallende resultaten dit seizoen. Galatasaray bevindt zich momenteel op de twaalfde plaats in de Süper Lig na twintig speelronden. Terim was bezig aan zijn vierde periode bij de Turkse topclub, waarin hij nog goed begon.

"Beide partijen zijn overeengekomen dat Fatih Terim, die verantwoordelijk is voor de voetbalstrategie waarin we geloven voor de toekomst, afstand doet van zijn huidige functie", schrijft voorzitter Burak Elmans in het officiële statement op de clubwebsite. "We zullen altijd ons voordeel hebben van de ideeën en ervaringen van Galatasarays Terim, die successen heeft behaald waar we allemaal trots op zijn. We willen onze meester Terim bedanken voor de geweldige diensten die hij in het verleden en heden heeft bewezen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cimbom verloor afgelopen zaterdag met 0-1 in eigen huis van Giresunspor, wat de druppel was voor de clubleiding. In de laatste negen competitieduels behaalde Galatasaray slechts één zege, thuis tegen Antalyaspor (2-0). Ook werd de club eind december op pijnlijke wijze geëlimineerd in de beker door tweedeklasser Denizlispor (3-3, 5-6 na strafschoppen). Europees boekte Terim wel enig succes door de Europa League-poule te winnen. De roep van de fans om een vertrek van Terim werd echter steeds groter, waar nu dus gehoor aan wordt gegeven.

Terim begon zijn vierde periode van de club nog goed. De ervaren trainer stapte in december 2017 in en behaalde gelijk het landskampioenschap. Dat lukte hem het seizoen daarop opnieuw; ook werd toen de beker in de wacht gesleept. Afgelopen seizoen moest Galatasaray het in de titelstrijd op het nippertje afleggen tegen Besiktas. Terim stond tussen 1996 en 2000, 2002 en 2004 en 2011 en 2013 ook al aan het roer in Istanbul. Toen won de coach onder meer zes keer de landstitel en de toenmalige UEFA Cup.