Debutant Nick Venema schittert en deelt pijnlijke tik uit aan De Graafschap

Zondag, 9 januari 2022 om 18:49 • Mart van Mourik

VVV-Venlo heeft zondagavond een kleine zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij De Graafschap bleken de Limburgers na ruim negentig minuten met 1-2 te sterk. Nick Venema debuteerde in het shirt van VVV en verzorgde in de 73ste minuut de winnende treffer. Dankzij de driepunter klimt de ploeg van trainer Jos Luhukay, die 26 punten heeft, naar de tiende plek op de ranglijst. De Doetinchemmers (36 punten) verloren voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd en blijven steken op de zesde positie van de ranglijst.

In de beginfase was het vooral aftasten tussen de nummer zes en twaalf in de Keuken Kampioen Divisie. In de 25ste minuut werd Aaron Bastiaans de diepte ingestuurd en de linksbuiten had een vrije doortocht richting het doel van De Graafschap. Hij werd echter teruggefloten wegens buitenspel. De bij VVV debuterende Venema leek kort daarna op weg naar de 0-1, maar zijn schuiver in de verre hoek werd gepareerd door de alerte Hidde Jurjus.

Aan de andere kant was Devon Haen heel dicht bij de openingstreffer voor De Graafschap, maar zijn inzet werd op een geweldige manier onschadelijk gemaakt door doelman Delano van Crooij. Venema dacht tien minuten voor rust aan hands in het strafschopgebied van De Graafschap, maar de bal ging desondanks niet op de stip. Vier minuten voor het rustsignaal nam VVV alsnog de leiding. Bastiaans stond ditmaal geen buitenspel en Jurjus had geen antwoord op zijn bekeken uithaal: 0-1. De bezoekers uit Venlo gingen derhalve met een minieme voorsprong rusten in Doetinchem.

VVV ging na rust op zoek naar de tweede treffer, met de regelmatig gevaarlijke Venema. De huurling werd in de 53ste minuut naar de grond gewerkt door Ted van de Pavert, die een gele kaart kreeg voorgehouden. De vrije trap van Joeri Schroijen verdween vervolgens over het doel. Johnatan Opoku had twee minuten daarna pech dat zijn kopbal tegen de paal verdween. De rebound was ook niet besteed aan de aanvallende middenvelder van De Graafschap. De gelijkmaker kwam er alsnog. Jasper van Heertum verlengde de bal en het was Van de Pavert die voor de 1-1 zorgde op De Vijverberg. De beslissing viel in de 73ste minuut. Venema profiteerde maximaal van de defensieve onoplettendheid bij de thuisploeg en ging alleen op Jurjus af. Op koelbloedige wijze zorgde Venema voor de eindstand: 1-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 21 14 6 1 24 48 2 Excelsior 20 13 3 4 22 42 3 FC Emmen 21 13 3 5 17 42 4 ADO Den Haag 20 14 2 4 24 38 5 Jong Ajax 20 11 4 5 13 37 6 De Graafschap 21 11 3 7 9 36 7 Roda JC Kerkrade 21 9 7 5 11 34 8 FC Eindhoven 21 9 5 7 6 32 9 NAC Breda 21 7 7 7 5 28 10 VVV-Venlo 21 8 2 11 -4 26 11 FC Den Bosch 21 8 2 11 -14 26 12 Jong PSV 20 6 5 9 -3 23 13 MVV Maastricht 21 7 2 12 -19 23 14 Jong AZ 20 6 4 10 -6 22 15 Jong FC Utrecht 20 6 4 10 -9 22 16 Helmond Sport 21 5 5 11 -13 20 17 Telstar 21 4 8 9 -18 20 18 TOP Oss 20 4 6 10 -10 18 19 Almere City FC 20 4 5 11 -10 17 20 FC Dordrecht 21 3 5 13 -25 14