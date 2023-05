Willem II gooit het na dubbeltreffer van Jizz Hornkamp helemaal weg in Venlo

Dinsdag, 23 mei 2023 om 20:42 • Bart DHanis • Laatste update: 20:46

De tweede wedstrijd van de Keuken Kampioen Play-Offs is geëindigd in een overwinning voor VVV-Venlo. In het eigen Covebo Stadion - De Koel was de ploeg van trainer Rick Kruijs met 3-2 te sterk voor Willem II. Sven Braken was twee keer trefzeker voor VVV. Hij was tevens aangever bij het derde Venlose doelpunt van Nick Venema. Voor de Tricolores scoorde Jizz Hornkamp tweemaal. De return in Tilburg staat komende zaterdag om 16.30 uur op het programma.

Willem II schoot uit de startblokken in Venlo. De ploeg van trainer Reinier Robbemond kwam al na dertien minuten spelen op voorsprong. Sem Dirks schatte een voorzet van Lucas Woudenberg volledig verkeerd in, waardoor Braken kon controleren en afdrukken in het strafschopgebied: 0-1. Een half uur later verdubbelde de uitploeg de marge. Braken rondde een lage voorzet van Elton Kabangu af in de linkerbovenhoek en zette zijn ploeg daarmee op een 0-2 voorsprong.

? Jizz Hornkamp zet @WillemII al snel op voorsprong in de play-offs! ??#vvvwil pic.twitter.com/tET25TEz0p — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2023

In de 41e minuut deed VVV iets terug. Venema kreeg de bal aangespeeld van de zijkant van het strafschopgebied en schoot vanaf ongeveer elf meter via Braken, die het doelpunt op zijn naam kreeg, raak: 1-2. Vlak voor rust kwam VVV op gelijke hoogte. Pol Llonch kreeg de bal uit een hoekschop tegen zijn arm aan gekopt, waarna scheidsrechter Rob Dieperink door de VAR werd geadviseerd om een strafschop te geven. Dieperink nam dit advies over en de penalty werd feilloos raak geschoten door Braken, die zijn tweede van het duel maakte: 2-2.

Na tien minuten in de tweede helft kreeg Thijs Oosting een grote kans om de Tilburgers op voorsprong te zetten. Hij werd door Hornkamp oog in oog met Ennio van der Gouw gezet, maar stuitte op de VVV-doelman. Niet veel later had Van der Gouw ook een antwoord op een inzet van Kabangu. Toch was het VVV dat op voorsprong wist te komen. Venema rondde een voorzet van Braken na een uitstekende aanval knap af: 3-2. Luttele minuten later kreeg diezelfde Venema een levensgrote kans om de voorsprong te vergroten. Levi Smans gaf een bekeken voorzet op het hoofd van de spits, maar die kopte van dichtbij naast.

Een kwartier voor tijd leek Hornkamp zijn hattrick te gaan maken, maar zijn poging werd van dichtbij gekeerd door een uitblinkende Van der Gouw. Vlak daarna schoot invaller Brian Koglin een vrije trap van ver goed tussen de palen, Willem II-doelman Joshua Smits sloeg de bal echter uit zijn doel. Uit de daaropvolgende corner kopte Braken rakelings over. In de slotfase nam het tempo af en kwamen beide ploegen niet meer tot echt grote kansen.