Treffer Luuk de Jong op pijnlijke wijze onschadelijk gemaakt: Barça morst

Zaterdag, 8 januari 2022 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:32

Barcelona heeft zondagavond een zege uit handen gegeven in LaLiga. Op bezoek bij Granada leek de ploeg van trainer Xavi er met een overwinning vandoor te gaan, maar in de negentigste minuut maakte Antonio Puertas de eerdere treffer van Luuk de Jong ongedaan: 1-1. Los Azulgrana speelden vanaf de tachtigste speelminuut met tien man na een rode kaart van Gavi en bezweken onder de druk van de thuisploeg. Voorlopig blijft Barcelona de nummer zes van Spanje, terwijl los Nazaríes twaalfde staan.

Memphis Depay zat voor het eerst sinds 8 december bij de selectie, toen hij een spierblessure opliep in het Champions League-duel met Bayern München. Ook Sergiño Dest keerde terug in de wedstrijdselectie na een coronabesmetting. Beide Nederlanders startten echter vanaf de bank. Frenkie de Jong raakte in afgelopen competitieduel met RCD Mallorca (0-1) geblesseerd aan zijn kuit en was afwezig. Verder maakte Dani Alves zijn rentree in LaLiga en kreeg ook Ousmane Dembélé een basisplek.

Luuk de Jong doet het alweer! ?? De Nederlandse spits zag zijn eerste goal afgekeurd worden maar de tweede telt toch echt ??#ZiggoSport #LaLiga #GranadaBarça pic.twitter.com/i7DuQkt8P0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2022

De Jong toonde aan vol zelfvertrouwen te zitten nadat hij zich in de vorige speelronde ontpopte tot matchwinner. In de achtste speelminuut dacht de spits de score ook tegen Granada te openen. Na een voorzet van Ferran Jutglà zorgde De Jong met een geplaatste kopbal voor de 0-1, maar na het bekijken van de videobeelden bleek dat Gavi in de opbouw van de aanval buitenspel stond: doelpunt afgekeurd. Tien minuten later liet de Nederlander zich wederom zien. Ditmaal fungeerde Jordi Alba als aangever en hoopte De Jong met een heuse scorpion kick te scoren, maar zijn hakbal ging rakelings over.

Halverwege het eerste bedrijf waren de schijnwerpers wederom op de spits gericht. Dembélé had vanaf de rechterkant van het veld een splijtende steekpass in huis op De Jong, die de bal goed leek aan te nemen. Hij kreeg echter een duw in de rug van Raúl Torrente, waardoor de aanvaller dusdanig uit balans gebracht werd dat uithalen niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De roep om een strafschop werd zowel door arbiter Pablo González als de VAR weggewuifd. In de 26ste minuut werd Granada gevaarlijk. Darwin Machis sneed naar binnen en produceerde een door Alves van richting veranderd schot; doelman Marc-André Ter Stegen reageerde echter alert en tikte de bal uit de benedenhoek.

Evenals de slotfase de eerste helft was de openingsminuten na rust voor de neutrale kijker geen lust voor het oog. Enkele speldenprikjes daargelaten, was het wachten op een eerste serieuze mogelijkheid voor een van beide teams. Die kans kwam er in de 57ste speelminuut. Alves kwam in balbezit op de rechterflank en bezorgde een afgemeten voorzet op De Jong. De spits maakte uitstekend gebruik van zijn kwaliteiten en zorgde met een kopbal voor de 0-1. Zijn timing was perfect, daar hij direct na zijn goal naar de kant werd gehaald ten faveure van Depay.

Oei Gavi toch ?? De jonge middenvelder krijgt voor de tweede keer geel en mag het veld verlaten ?? Trekt Barcelona de overwinning over de streep? ??#ZiggoSport #LaLiga #GranadaBarça pic.twitter.com/By9IOxuBZK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2022

De zege was overigens nog allerminst binnen handbereik. Granada werd diverse keren gevaarlijk, al kon onder meer een uitblinkende Alves tegentreffers voorkomen. Een kwartier voor tijd kreeg Barcelona een goede kans op de 0-2. Invaller Ez Abde profiteerde van de loopactie van Depay en sneed vanaf de linkerkant naar binnen na een razendsnelle counter. Hij zocht de verre hoek, maar zijn poging krulde rakelings naast de rechterpaal. Vervolgens kwam Barça in de problemen. Gavi werd in de eerste helft al op de bon geslingerd vanwege een harde overtreding op het middenveld, en in de tachtigste minuut kreeg hij opnieuw geel. Ditmaal was hij te laat om de bal te onderscheppen en raakte hij met een tackle van achter het onderbeen van Álex Collado; Barcelona bleef met tien man achter.

Granada rook bloed door het numerieke overwicht en voerde de druk op het doel van Ter Stegen op. Na enkele fortuinlijke momenten sloeg het noodlot voor Barcelona toe in de negentigste minuut. Na een corner vanaf de linkerkant belandde de bal plotseling voor de voeten van Antonio Puertas. De nummer tien reageerde alert en schoot snoeihard in de kruising: 1-1. De Catalanen konden zich niet meer herstellen in de blessuretijd.